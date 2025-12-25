記憶體大缺貨！iPhone 18恐漲逾5% 最高階機種價格破1250美元

記憶體大缺貨、價格飆漲，也可能反映到終端市場。業界透露，像是筆電在明年1月下旬後上市的中高階新機，售價上可能會比今年第四季，出現「雙位數」漲幅。另外，也預估，蘋果明年推出的iPhone 18系列 新機售價漲幅恐怕至少5%起跳。一旦壓抑買氣，恐怕牽動到台廠，像是台積電、鴻海、大立光等供應鏈出貨。

記憶體供應持續吃緊，價格飆漲引爆的「科技通膨」也在逐步反映到終端市場。業界指出，明年1月下旬後上市的中高階筆電，售價會比今年第四季出現雙位數漲幅，較前一代漲幅上看15%到30%。

筆電、手機、iPhone 18系列售價都將調漲。圖／台視新聞

還有研調機構分析，安卓系列中低價機型，預估平均漲幅約在3%至8%；預計明年推出的iPhone 18系列售價，漲幅恐怕至少5%起跳，入門款起售價，可能走入8百美元字頭（折合約2萬5千新台幣），最高階ProMax機種售價，預估可能從1250美元起跳（折合約3萬9千新台幣）。專家點出，一旦壓抑買氣，恐怕也會牽動台廠包含台積電、鴻海、大立光等供應鏈出貨。

明年最高階ProMax機種售價，預估可能從1250美元起跳。圖／台視新聞

且在記憶體缺貨之際，市場傳出，三星電子總部低調派遣多名調查人員，來台展開「內部調查」，外傳因為部分員工與代理商在記憶體產品 銷售過程中，疑似涉及收受回扣，也遭到公司處置。有分析師指出在AI推升需求之下，記憶體短缺恐怕會延燒到明年，甚至是2027年。

台北／魏于恬、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

