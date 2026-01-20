記憶體大麻煩！ 若拒赴美設廠恐面臨100%關稅

未來若記憶體製造商不在美國本土生產，恐將面臨100%的關稅。（圖／翻攝自美光）





美國商務部長盧特尼克，出席美光紐約州新廠動土典禮時再度放話，指出未來若記憶體製造商不在美國本土生產，恐將面臨100%的關稅，雖然沒點名，但被說就是瞄準韓國三星和SK海力士，不只如此，台廠包括南亞科和華邦電，恐怕也會受到衝擊。

下著綿綿細雪，拿起工具鏟土，記憶體大廠美光，日前在紐約州，進行新廠動土典禮，美國商務部長盧特尼克，親自出席站台。

美國商務部長盧特尼克：「他們（美光）會將研發工作，轉移到這裡，以確保我們能夠在美國本土，打造高頻寬記憶體（HBM）。」

盧特尼克笑得開心，話卻說得強硬，再度放話，只要記憶體製造商，不在美國生產的話，未來可能面臨100%關稅。

首當其衝的，不只有韓國大廠，三星和SK海力士，台廠也將受到威脅。

像是南亞科，總經理李培瑛說，由於銷往美國產品占比低，因此目前不考慮赴美設廠。還有華邦電，董事長焦佑鈞強調，往美國發展是新趨勢，未來絕對會往美國布局，但重心放在設計、銷售，以及應用開發，不會是晶圓製造。

分析師李永年：「現在（記憶體）是賣方市場，這兩年的熱潮過去了之後，記憶體產業其實會相當冷，就是說很可能，會處在一個盈虧之間，所以到時候如果去美國設廠的話，成本一定會提高，有可能會造成虧損。」

不只政策變數，市場消息也出現雜音，原本傳出，美光授權DRAM技術給力積電，但19日晚間，力積電發重訊澄清，其實合作尚未拍板，還要等後續協商和簽約。

但就整體產業來看的話，記憶體供需依舊吃緊，隨著訂單持續湧入，供應鏈產能利用率已逼近滿載，有多家封測大廠傳出調漲報價，最高漲幅上看三成，業界預期滿載狀況，會延續到今年下半年。

分析師李永年：「短期之內看起來，這個問題恐怕還是沒有辦法解決，所以對於記憶體個股來講的話，我覺得短線上稍微回檔整理一下，其實對未來發展是好的。」

政策不確定性升高，恐怕讓記憶體族群，多少面臨壓力，雖然目前站在高檔，但未來變數還很難說。

