記憶體失控飆漲連鎖效應來了! 大立光林恩平:手機鏡頭規格升級放緩

記憶體今年失控上漲，華碩手機開第一槍，今年不再發新機，等於退出新手機市場！大立光今天舉行法說，記憶體也成為必考題。大立光董事長林恩平坦言，記憶體上漲，手機鏡頭規格升級可能暫緩，小客戶會繼續沿用舊有的鏡頭規格。

TrendForce最新調查，今年第一季由於DRAM原廠大規模轉移先進製程、新產能至server、HBM應用，以滿足AI server需求，其餘市場供給嚴重緊縮，預估整體一般型DRAM 合約價將季增55-60%。NAND Flash則因原廠控管產能，和server強勁拉貨排擠其他應用，估計各類產品合約價持續上漲33-38%。

法人聚焦手機廠對於記憶體價格的成本反映，林恩平指出，手機大客戶鏡頭規格升級還是持續前進，小客戶的鏡頭升級因為記憶體的成本影響，的確是有放緩。

