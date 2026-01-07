記憶體好旺！旺宏漲停 南亞科、華邦電創高

▲記憶體族群今日逆勢上漲，旺宏漲停，南亞科、華邦電則盤中一度創下新天價。（圖／記者李青縈攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體族群去年下半年表現強勢，今年初又火了！美光週二大漲超過10%，SanDisk（閃迪）飆漲超過27%，激勵台股記憶體族群今（7）日也跟著逆勢上漲，旺宏漲停，南亞科、華邦電則盤中一度創下新天價，南亞科觸及248元新高、華邦電則攻上110.5元，氣勢驚人。

旺宏今日早盤也與華邦電、南亞科相同，震盪一度走低至53元低點，但午盤急拉漲停，鎖死在57.6元新高價，成交也爆出超過46萬張大量，近收盤還有28000張排隊等買。

南亞科今日股價開高走高，盤中一度攻上248元新天價，截至收盤，成交量高達16.07萬；華邦電也開高走高，早盤就創下歷史新高，來到110.5元高點，成交爆量達34.86萬元。

南亞科昨日公布去年12月合併營收達120.17億元，續創新高，一舉月增18.18%、年增444.87%；去年第四季合併營收300.94億元，創單季新高，季增60.25%、年增357.69%；2025年全年合併營收665.87億元，為2021年以來最佳，年增95.09%。隨著DDR4價格漲勢超過預期及製程效率改善，本土券商看好南亞科獲利展望，上修南亞科目標價至300元，投資評等維持「增加持股」。

