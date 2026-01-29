記憶體對ＡＩ重要 黃仁勳:輝達與所有HBM廠合作

輝達執行長黃仁勳29日抵達台灣，預計參加輝達台灣尾牙。圖為黃仁勳親切地為松山機場守候的粉絲簽名，笑說「這個不能賣喔」。（中央社）

記者王誌成∕台北報導

輝達執行長黃仁勳結束大陸行程，二十九日搭乘專機抵達台灣。這次來台目的是參加三十日台灣輝達的尾牙，並將拜會台積電創辦人張忠謀與台積電董事長魏哲家。他於機場受訪時，提到記憶體對ＡＩ的未來至關重要。

黃仁勳強調，ＡＩ要發揮作用，所需的記憶容量正在大幅增加。輝達很幸運，因為該公司是全球唯一與所有ＨＢＭ（High Bandwidth Memory，高頻寬記憶體）供應商都有合作，他非常感謝包括ＳＫ海力士、三星與美光都給予其極大的支持。他強調，今年輝達將實現大幅成長，所以相關廠商需要生產支援大量的記憶體。

黃仁勳結束大陸行程，下午一時一分搭乘專機降落台北松山機場。他步出商務中心大門，隨即面帶笑容發飲料與三明治給現場守候的媒體。他並為現場等候的粉絲及小朋友簽名。他在粉絲提供的棒球上簽名時開玩笑說，「這個不能賣喔」、「現場媒體見證喔」，引發粉絲和記者一陣笑聲。

對於輝達進駐北士科案，台北市政府有意規劃簽約儀式。黃仁勳笑說，若在場媒體朋友有空，「我們就會照媒體的行程安排」。他表示，輝達在台北市的總部將會非常漂亮，「我還沒有展示總部最後的設計結果」，最終設計會更漂亮。

對於晶圓代工策略，黃仁勳表示，輝達始終保持開放的態度，會評估每個代工廠。台積電是世界一流的，不僅擁有卓越技術，客戶服務也十分出色，供應鏈和執行力都非常靈活。

黃仁勳表示，輝達的Vera Rubin需要六顆全新晶片，為了支援輝達的人工智慧基礎設施建設，需要一家規模非常龐大的公司，而台積電擁有巨大規模優勢。

針對台積電宣布擴大投資美國亞利桑那州廠，美國商務部長盧特尼克宣稱要把台灣百分之四十半導體產能轉移至美國。黃仁勳回應，「轉移」不是正確的說法，「新增」看法才正確。

他分析，未來十年台積電勢必要大量新增產能，部分產能會在美國生產，部分也會在歐洲、日本、以及在台灣生產，其中有大量的業務項目會在台灣生產製造。未來對於台積電晶圓的需求和產能規模，將遠超過台灣既有可提供的規模。

針對台美最新達成百分之十五的關稅協議，黃仁勳表示非常棒，是非常出色的結果。這項協議彰顯台灣對美國具有重大的戰略性價值，以及台灣對全球的重要性，不僅凸顯台灣在全球供應鏈中的關鍵地位，也為美台雙方帶來實質利益。

他指出，台積電在其中發揮了至關重要的作用，台美關稅協議對於美國來說，也是一場巨大勝利，因為美國可受惠台灣和台積電在美國的投資。

黃仁勳此行將在台灣四天，他先去剪頭髮，且會按照往例與張忠謀見面、與分公司例行會議、三十日晚間參加尾牙，也安排與魏哲家等供應鏈夥伴見面，也許還會去逛夜市。