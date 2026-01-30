記憶體對AI有多重要？黃仁勳意外與美光總裁同天在台 直言：今年需要更多記憶體

輝達執行長黃仁勳意外與美光總裁Sanjay Mehrotra同時在台灣。

輝達執行長黃仁勳29日抵台，不過同時還有另一位科技業大人物在台灣，也就是記憶體大廠美光總裁Sanjay Mehrotra，他於29日下午拜會總統賴清德，兩人不約而同在台灣顯示，對於兩家世界級大廠來說，台灣的重要性相當大。台灣是美光的生產重鎮，而與輝達合作密切的多家業者如台積電等都在台灣。

輝達執行長黃仁勳於29日抵台，不約而同的是，當天下午記憶體大廠美光裁Sanjay Mehrotra也在台灣與總統賴清德會面，黃仁勳得知消息後還向媒體開玩笑說：「我還以為你們大家都是為了我而來的，原來是為了Sanjay。」同時不忘大讚：「Sanjay非常出色。」

廣告 廣告

賴清德總統29日下午接見美光科技梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）總裁暨執行長一行。（總統府提供）

提到記憶體對於AI發展的重要性，黃仁勳表示，輝達重新定義了運算，從通用運算世界跨入AI運算世界，但最新一代的 AI 需要同時具備幾項條件，包含非常快速的處理能力，讓AI模型能迅速反應與思考，第二，AI 只有在具備「上下文感知（context awareness）」時才有用，它必須理解環境，這正是記憶體的重要性。

同時，AI還需要具備長期記憶與短期記憶。就像人類一樣，我們有長期記憶，也有短期工作記憶。因此，為了讓AI發揮效用，所需的記憶體容量正在大幅增加。黃仁勳認為，記憶體對AI的未來至關重要，且美光是一個非常、非常優秀的合作夥伴。

他透露：「我們很幸運，因為我們是世界上唯一一家與全球所有HBM供應商合作的公司。我很感謝他們的夥伴關係。」SK海力士、三星以及美光都做得非常出色，給予輝達很大的支持。今年輝達將有顯著成長，所以他們需要生產大量的記憶體。



回到原文

更多鏡報報導

黃仁勳在台照樣跌 台積電失守1800關卡、台股下跌近300點

美國要台灣半導體40%產能？黃仁勳一句話駁斥「轉移」說

駁斥謠言！輝達沒收到中國H200訂單 黃仁勳：不知道放假新聞的人用意為何

曹西平乾兒子小俊「強忍淚水上台致詞」逼哭全場 感動告白：身為四哥的兒子我很光榮