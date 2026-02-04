記憶體崩跌被「錯殺」？專家揭「鬼故事」背後計謀

台股昨（3日）大漲571點，記憶體族群卻再度成為重災區，華邦電、南亞科、群聯等指標股應聲重挫，跌幅介於5.6%至9%之間。市場傳出大陸記憶體廠商發動低價戰，但摩爾投顧分析師陳昆仁指出三大疑點，認為這類利空消息應為操盤黑手恐嚇散戶的「鬼故事」。

市場近日盛傳，大陸NAND Flash龍頭長江存儲將於下半年提前量產，DRAM大廠長鑫存儲更以破盤價拋售DDR4。其中32GB模組報價僅138美元（約新台幣4200元），對照目前市價約300至400美元（約新台幣1萬至1.3萬元）的行情，價格直接砍至三分之一。這項傳聞引發業界高度不安，南亞科、華邦電、群聯、威剛、十銓等記憶體指標股在3日集體重挫。

陳昆仁指出陸廠記憶體無論DDR4或DDR5，目前仍受國際管制限制，拋售行為大多僅能影響大陸市場，對全球衝擊有限。其次，當前記憶體行情好，廠商理應追求高獲利而非惡性殺價。

陳昆仁進一步表示，先前資訊才稱陸廠正減產DDR4以升級至DDR5，如今卻傳出低價拋售舊品，邏輯前後矛盾，顯示新聞可能被刻意操弄以製造市場恐慌。他認為這類新聞更像是控盤黑手或主力用來恐嚇散戶的「鬼故事」與「假利空」。

陳昆仁分析，記憶體族群3日大跌並非基本面轉壞，而是受到多重心理因素干擾。除了黑手壓低股價、意圖嚇出散戶持股以利法人低位回補外，農曆年封關在即，丙種資金出現退場壓力，這類新聞加速賣壓出籠。記憶體族群先前漲幅較大，與季線乖離過遠，遇到利空消息便順勢引發修正回檔。

儘管短線震盪劇烈，陳昆仁對記憶體的長期趨勢仍持正面看法。他表示，受惠於HBM（高頻寬記憶體）供不應求，國際大廠獲利豐厚將帶動台廠受惠。他建議投資人切勿在恐慌中追高殺低，反而可先出清體質不佳的舊股，待記憶體族群拉回後，再尋求逢低進場點。

