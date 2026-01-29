記憶體廠美光擴大投資 半導體重鎮台灣具關鍵影響力

（中央社記者張建中新竹29日電）台灣是全球半導體產業重鎮，為了強化合作，美國記憶體廠美光（Micron）總裁暨執行長梅羅特拉（ Sanjay Mehrotra ）下午將與總統賴清德會面。美光持續擴大投資，將台灣定位為DRAM卓越製造中心，台灣對美光營運將更具關鍵影響力。

美光自台北辦公室於1994年落成至今，在台灣投資超過31年，累計投資逾新台幣1兆元，員工人數上萬人，是台灣最大外商投資者。在全球記憶體價格飆漲之際，美光宣布收購力積電銅鑼廠，與海力士（Hynix）和三星（Samsung）兩大龍頭爭鋒意味濃厚。

台灣是全球半導體供應鏈生產核心，為了緊臨台積電等科技巨頭，美光接連在台灣進行收購，除了透過併瑞晶和華亞科，壯大動態隨機存取記憶體（DRAM）布局外，近年又收購友達台南廠、友達子公司友達晶材后里廠以及光燿台中廠，同時在台灣投資自DRAM製造擴至後段封測領域，將台灣定位為DRAM卓越製造中心。

美光不僅在台灣廠搶先導入極紫外光（EUV）微影系統，並以台灣廠作為美光DRAM和高頻寬記憶體（HBM）的生產重鎮。

美光爭取市場龍頭的決心，尤其是AI資料中心的要角高頻寬記憶體HBM強勁需求，美光決定斥資18億美元，收購力積電銅鑼廠，預計2026年第2季完成交易，2027年下半年起開始顯著貢獻DRAM產能。

據市調機構集邦科技統計，美光為全球第3大DRAM廠，市占率約25.7%，緊追SK海力士（Hynix）和三星（Samsung）；美光為全球第4大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）廠，市占率約13%，居三星（Samsung）、SK海力士（Hynix）及日本鎧俠（Kioxia）之後。

集邦科技產業分析師王豫琪說，在HBM市場，SK海力士仍居領先地位，美光因產能規模相對小，尤其現在各應用的記憶體都相當缺貨，難以有大幅產能可以轉向HBM，因此市場版圖短期內將維持不變。

王豫琪表示，美光當前的DRAM產能仍以台灣為重心，不過，在美國政府的政策導向之下，台灣的產出比重預期可能逐年減少；至於新加坡也會有一些產能規劃，但會是緩慢增加，他認為，美光營運策略方向是將產能分布擴大至不同國家，減少未來的地緣政治影響性。（編輯：林淑媛）1150129