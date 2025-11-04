記憶體強勢創高 還能上車嗎？分析師教你上車撇步

台股10月加權指數大漲2412點，月K線連六紅並創下新高 28527點。(圖為股市資料照) 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 台股創新高了，現在的盤面正快速輪動，AI資金從權值股外溢，正在一檔接一檔點火不同族群。從PCB、被動元件到記憶體，這些圍繞AI資本支出的主軸族群，正是股價能輪流創高的關鍵。

尤其是記憶體全面噴出，南亞科、群聯、華邦電一檔比一檔強勢，不僅台股創高，全球記憶體龍頭美光、海力士、三星電子也同步再創新高。這波記憶體的行情還沒走完。

那麼問題來了現在記憶體還能不能上車？分析師林漢偉表示，可以，但要用對方法。以下是上車的撇步。

第一招：分批小買、參與行情

如果你手上一張記憶體都沒有，那就別再空手看戲。你不一定要像九月初那樣重押，只要小買一兩張，或先用100股試單，參與這波AI記憶體行情，讓自己「有感」。當族群再攻高時，你才有底氣敢續抱。

第二招：拉回敢買

記憶體族群漲多後難免震盪，但正如我們所說，海力士、美光還在創高，台灣記憶體自然有撐。領先布局者因為手上有獲利本，才能在拉回時加碼，這才是真正會賺錢的關鍵心態。

第三招：跟著主流走

AI是未來三年的主軸，從科技五巨頭的千億資本支出，到AI伺服器、AI電力、記憶體全面升級，整個供應鏈都在這條成長曲線上。台股指數創高沒感覺，是因為你買的不是主流。「記憶體、AI電力、PCB仍是目前最強的主流族群。」

