記憶體強勢創高 還能上車嗎？分析師教你上車撇步
[Newtalk新聞] 台股創新高了，現在的盤面正快速輪動，AI資金從權值股外溢，正在一檔接一檔點火不同族群。從PCB、被動元件到記憶體，這些圍繞AI資本支出的主軸族群，正是股價能輪流創高的關鍵。
尤其是記憶體全面噴出，南亞科、群聯、華邦電一檔比一檔強勢，不僅台股創高，全球記憶體龍頭美光、海力士、三星電子也同步再創新高。這波記憶體的行情還沒走完。
那麼問題來了現在記憶體還能不能上車？分析師林漢偉表示，可以，但要用對方法。以下是上車的撇步。
第一招：分批小買、參與行情
如果你手上一張記憶體都沒有，那就別再空手看戲。你不一定要像九月初那樣重押，只要小買一兩張，或先用100股試單，參與這波AI記憶體行情，讓自己「有感」。當族群再攻高時，你才有底氣敢續抱。
第二招：拉回敢買
記憶體族群漲多後難免震盪，但正如我們所說，海力士、美光還在創高，台灣記憶體自然有撐。領先布局者因為手上有獲利本，才能在拉回時加碼，這才是真正會賺錢的關鍵心態。
第三招：跟著主流走
AI是未來三年的主軸，從科技五巨頭的千億資本支出，到AI伺服器、AI電力、記憶體全面升級，整個供應鏈都在這條成長曲線上。台股指數創高沒感覺，是因為你買的不是主流。「記憶體、AI電力、PCB仍是目前最強的主流族群。」
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
更多Newtalk新聞報導
APEC落幕多國關注台灣AI 林信義8字總結：花若盛開，蝴蝶自來
協助台灣 AI 產業布局美國市場 林佳龍：台灣與北卡州高度互補
其他人也在看
記憶體飆不停！這「IC設計股」收盤漲幅達231%被盯上 華城、奇鋐同列9檔注意股
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（3）日終場漲101.24點，收在28,334.59點，漲幅0.36%，證交所公布9檔注意股。記憶體大廠、IC設計股華邦電（2...FTNN新聞網 ・ 36 分鐘前
台股盤前／蘋果亞馬遜財報炸裂 台積電期貨盤後下跌開盤恐面臨回測！
美股科技雙雄領軍創紅盤，蘋果與亞馬遜財報驚豔市場，帶動美股四大指數週五（31）日全數收高，可惜尾盤漲幅有所收斂，道瓊漲40點、那斯達克大漲143點、標普500指數上揚17點，費半同步走高0.18%，月線與週線雙雙收紅。投資人情緒轉趨樂觀，但債市穩定、美元走強，國際油價則連三月收黑，顯示資金尚未全面回流風險資產。台指期夜盤下跌165點、台積電期貨盤後下挫10元作收，預料台股今（3）日開盤恐呈現下跌整理格局。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
先進製程將連四年漲價！ 台積電成「全球議價王」
台北市 / 綜合報導 「護國神山」台積電可能從明（2026）年開始就會調漲先進製程的價格，而且這一漲，就會連漲4年。這一來顯示，人工智慧的需求依然相當強勁；二來也代表，台積電也進一步擴大了，在全球晶圓代工市場的議價能力。專家認為，台積電也是希望藉此引導客戶，簽訂長期合約。而AI狂潮持續，財信傳媒董事長謝金河分析，當前的全球股市走勢，正在驗證「晶片力就是國力」今年全球表現亮眼的市場，多半是握有半導體優勢的國家，點名「關鍵5國」南韓、日本、台灣、美國、荷蘭，可說是「半導體五強」，股市紛紛強勢創高，其中，南韓股市今年漲幅超過70%、勇奪全球冠軍，更直言AI產業這把火「不易澆熄」。「AI教父」黃仁勳，在華府不忘盛讚台積電，畢竟「護國神山」，就是輝達最強夥伴。但市場傳出，台積電已經通知客戶，5奈米以下先進製程，將連續4年漲價3%至5%，台經院產經資料庫總監劉佩真說：「一方面是要提升跟維持毛利率，另一方面供需失衡產能緊俏的態勢，更何況要鞏固價格制定者的地位，引導客戶簽訂長期合約。」台積電採取長期調價策略，畢竟晶圓代工一哥，技術和良率舉世無雙，客戶根本沒有其他選擇。台積電宣傳片說：「introducing N2 the best in-class Logic Technology featuring Nano sheet transistors.」尤其台積電2奈米，更讓各大客戶搶破頭。除了首批下單的蘋果，「行動晶片雙雄」，高通以及聯發科如今也加快腳步要採用強化版製程，讓台積電的A16最快明年3月就能試量產，而台積電跟產業鏈今年也帶旺台股，不只台灣如此，半導體驅動的力量席捲世界，財信傳媒董事長謝金河發文指出，晶片力就是國力。今年表現最亮眼的市場，幾乎都屬於半導體核心國家，其中南韓股市在10月又繼續上漲19.94%，今年南韓股市已經大漲超過70%，其次是日本，日經指數10月大漲7478.71，漲幅16.64%，第三名是費城半導體指數上漲13.48%，第四名是台灣股市，台股上漲2412.81漲幅9.34%，歐洲股市10月下跌居多，荷蘭上漲3.04%，也是因為有ASML，南韓日本台灣美國與荷蘭，可說是「半導體五強」。股市紛紛強勢創高，謝金河更預言這把火想澆熄不容易，將掀起新一波國際市場熱潮，台經院產經資料庫總監劉佩真說：「高通聯發科，高階手機白熱化，想瞄準高階手機晶片，優化整體功耗，希望彎道超車其他業者，可能導致蘋果提前導入，先進製程台積電產能爭奪加劇。」當晶片主導未來的科技大廠，不管是台積電的漲價計畫，還是科技巨擘的搶單大戰，一切說明實力為王。 原始連結華視影音 ・ 13 小時前
美股科技財報周疊加冬令時 央行外匯存底、外資淨匯出入揭曉 中國大陸雙數據出爐 台灣出口與兩岸產業鏈受矚目｜投資早知道
本周【投資早知道】聚焦在美股科技財報周疊加冬令時，投資人需留意三大關鍵時點；央行外匯存底、外資淨匯出入11月5日揭曉，投資人緊盯資金面風向球；以及中國大陸雙數據出爐！台灣出口與兩岸產業鏈受矚目。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前
「這檔」記憶體股勁揚破4%！自營商卻倒上千張 台積電也遭出貨
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數今（3）日終場上漲101.24點，收28334.59點，漲幅0.36%，成交金額為5632.37億元。據證交所盤後籌碼動向，自營商...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
《台北股市》外資03日買超股：聯電、永豐金、欣興
【時報-台北電】台股03日加權指數收28334.59點，漲101.24點或0.36%，總成交值5814.97億元。三大法人賣超84.75億元，其中外資賣超84.46億元，投信、自營商分別賣超0.25億元及賣超0.04億元。 外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，1檔百元股、1檔中價位股及8檔銅板股；買超張數方面，6檔買超上萬張，榜首為聯電(2303)，買超2萬8505張，永豐金(2890)、欣興(3037)名列二、三名，分別買超2萬5808張及買超2萬1903張。第四及第五名為兆豐金(2886)、華邦電(2344)，其他依序為凱基金(2883)、台新新光金(2887)、彰銀(2801)、康舒(6282)及台玻(1802)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為欣興(3037)39.10億元、聯電(2303)13.57億元、永豐金(2890)6.81億元。 ●外資03日買超前十名： 1.聯電(2303)收47.60元，漲1.20元或2.59%，成交量9.68萬張，外資買超2萬8505張、估13.57億元，為連12日買超，累計買超18萬2092張、估8時報資訊 ・ 1 小時前
【國票金控晨訊】台股高檔震盪 留意三五族半導體
日期：2025年11月 4日※操作建議與結論亞馬遜登頂，美四大指數多數上漲預期台股高檔震盪延續，三五族半導體可多留意今日盤勢及未來走勢：(三五族半導體可留意)亞馬遜股價創下歷史新高紀錄，點燃市場對科技股的投資氛圍，美四大指數大多上漲，幅度介於0.48%至+0.59%，台積電、日月光與聯電ADR皆有1%以上的漲幅，台指期夜盤上漲155點，故預期台股有望於盤上開出，盤中或有科技權值點火，再刷指數新高紀錄。※短線觀點當前科技巨頭公布的財報普遍亮眼，市場氛圍持續好轉下，台股也在此氛圍下續延續高檔。觀點部分沒改變，美股延續高檔震盪，台股延續高檔震盪的可能性較高，操作上避免過度追價，持續留意AI族群、題材與低基期族群作為進出標的。※操作看法操作上可參考三五族半導體，Wi-Fi 7升級潮、AI光通訊爆發以及其他新興應用，驅動三五族化合物半導體進入新一輪成長。加上其評價相對較低，在當前盤勢可多留意布局時機。※重點產業與族群【新增7799 禾榮科，移除4768晶呈科技】三五族半導體 – 3105穩懋、4971 IET-KY、8086宏捷科產業觀點：Wi-Fi 7升級潮、AI光通訊爆發以及其他新興應用，驅中央社財經 ・ 41 分鐘前
台中非洲豬瘟案豬農父子涉嫌業務登載不實！法院凌晨裁定羈押禁見
[Newtalk新聞] 台中梧棲一處養豬場出現台灣首例非洲豬瘟震驚全台，台中市政府對於疫情調查內容數度改口，有關死亡豬隻送化製的三聯單疑遭塗改，且案例場還將廚餘分給其他豬場。台中地檢署約談經營者陳姓父子後，今（4）天凌晨依業務登載不實文書罪嫌，向台中地方法院聲請羈押禁見獲准。 中檢凌晨發布新聞稿表示，檢方為釐清台中市梧棲區某養豬場，檢出非洲豬瘟核酸陽性案相關事實，持續偵辦調查作為。中檢在3日由5名檢察官率同調查局台中市調查處、保安警察第七總隊，與台中市警察局刑事警察大隊、清水分局等單位，對案例場經營者陳姓父子、台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機住居所等共計4處執行搜索，並約談陳姓父子等4人到案說明。 檢方複訊後，認定案例場經營者陳姓父子共同涉犯刑法行使業務登載不實文書等罪嫌疑重大，有事實足認為有湮滅、偽造證據及勾串共犯或證人之虞，認有羈押原因及必要，今天凌晨向台中地法聲押禁見獲准。另外，台中市養豬協會陳姓及蘇姓司機2人，經檢察官訊後諭知請回。 台中梧棲一處養豬場斃死豬於10月21日驗出非洲豬瘟陽性，10月25日經病毒分析確診為台灣首例。中央災害應變中心11月3日公布疫調，推論病毒來源是台中案新頭殼 ・ 4 小時前
藝人閃兵還沒完 檢警下一波鎖定2團體成員
今年2月爆發王大陸找閃兵集團，製作假病歷、體檢以逃避兵役，延燒至今，更有陳柏霖、修杰楷等知名藝人也涉案，目前檢警已發動3次大動作拘提，帶回16名藝人，據悉，檢警正在籌備第4波的拘提行動，名單包括知名團體和男團成員，恐怕已讓演藝圈涉案仍未爆出的男藝人，人人自危。中天新聞網 ・ 19 小時前
美聯準會理事庫克警告：關稅效應顯現 明年通膨恐居高不下
美國聯邦準備理事會（Fed）理事庫克（Lisa Cook）3日警告，隨著關稅效應顯現，明年通膨可能持續維持高檔。她並說，儘管總統川普想將她免職，她仍會履行自己的職責。庫克也談到自己正進行中的訴訟，對外界給予的支持，她很感激。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 25 分鐘前
1分鐘讀財經》散熱夯爆 4猛將出列！外資喊2檔目標價1800元
小編今天（4）日精選5件國內外重要財經大事。散熱族群3日挾摩根士丹利證券持續力挺，看好散熱零組件設計內含價值提高，激勵散熱四強攜手走揚，其中，大摩最青睞奇鋐、富世達後市，2檔最新推測合理股價都是1800元，有逾2成上檔空間可期，對雙鴻、建準投資評等雖為「中立」，仍同步調高推測合理股價。中時財經即時 ・ 42 分鐘前
《台北股市》華新科被動三雄 Q3賺贏上半年
【時報-台北電】被動元件廠陸續公布第三季財報，繼國巨*（2327）上季獲利寫一年新高之後，華新科集團相關公司第三季獲利賺贏上半年，其中華新科（2492）、佳邦（6284）均較第二季轉虧為盈，信昌電（6173）獲利創十三季新高紀錄，擺脫匯損干擾。 華新科集團上周公布第三季財報，母公司華新科第三季稅後純益10.58億元，創近八季以來新高水準，一季的獲利就賺逾今年上半年，不僅較第二季轉虧為盈，年增137.8％，累計華新科今年前三季稅後純益14.28億元，年減30.67％，每股稅後純益2.18元。其中第三季毛利率、營益率分別達16.76％、5.41％，與去年同期的20.23％、9.03％相較，呈現雙率雙減。 華新科於鉭電容的布局以日本松尾電機為主，公司於2022年透過日本子公司釜屋電機斥4.99億日圓，取得日本松尾電機19.89％股權，不僅藉此提升日本市場的市占率，也強化鉭質電容、薄膜電容、電路保護元件的產品線，目前華新科以權益法的方式認列松尾電機獲利。 陶瓷粉末暨MLCC廠信昌電上季獲利也擺脫匯損干擾，第三季稅後純益2.03億元，登最近十三季新高紀錄，第三季每股稅後純益1.18元，季增407時報資訊 ・ 1 小時前
吳音寧董座生變？台肥昨夜連發3公告！法人董事改為張滄郎
台肥公司人事異動，引發外界矚目。原先各界預期，行政院中部聯合服務中心副執行長吳音寧將順利接任台肥新任董事長。不過，台肥昨（3）日晚間近9點再度發布重大公告，宣佈法人董事代表調整，由台肥總經理張滄郎接任法人董事，取代農業部資源永續利用司司長莊老達。這也是台肥四天內第三度於深夜公告人事變動，其中昨夜就發了三次公告，引發討論。中時新聞網 ・ 47 分鐘前
三聯單遭塗改、廚餘未蒸煮 台中梧棲養豬場父子遭收押禁見
針對台中梧棲非洲豬瘟確診案，台中地檢署今（4）日凌晨表示，負責養豬場的陳姓父子涉犯《刑法》業務登載不實文書等罪嫌，且有串證、滅證之虞，經檢方聲押後，台中地院已裁定羈押禁見獲准。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
獲利了結？台股ETF受益人周減2.6萬人 市值、主動式、科技最受寵
台股近期受AI題材激勵、科技股領漲下維持高檔震盪。截至10月底止，台股ETF受益人數周減逾2.6萬人，不過資金並未全面撤...聯合新聞網 ・ 2 小時前
轉機年到了！ 謝金河點名「南亞」：四寶中最先翻起來
南亞科今（3）日台股開盤即跳空上漲到136.5元，漲幅約3%，盤中一度漲停到145.5元，對此，財信傳媒董事長謝金河表示，隨著記憶體HBM缺貨、DDR4因缺貨而大漲，其正是南亞科的主力產品，他說，今年是南亞轉機的一年，「南亞科技、南亞電路板又因為Ai大盛，南亞最有可能成為台塑四寶率先翻起來的公司！」EBC東森財經新聞 ・ 20 小時前
股價暴漲有內幕？直上千元又摔下！台達電開盤5分鐘翻黑、鴻海跌出萬張成交量
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導AI話題持續延燒，加上美中談判傳出進展，台股人氣高漲、資金湧入。資深分析師杜金龍在節目《台灣大時代》指出，外資現階段...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中企在峇里島絕美崖邊「蓋玻璃電梯」惹議 當局下令全面停工
根據《BBC》報導，一座被暱稱為「暴龍懸崖」（T-Rex Cliff）的懸崖，以其壯麗造型聞名於世。然而，電梯工程初期施工時，巨大的電梯井工程已切穿崖面，破壞畫面在社群媒體上瘋傳，許多網友批評此舉「嚴重破壞自然景觀」並且會加速侵蝕。峇里島當局也指出，該工程並未取得完整...CTWANT ・ 41 分鐘前
史上最大崩盤開始了？富爸爸預言「數百萬人要破產」 點名4大資產能在金融風暴中活下來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導全球金融市場恐掀新一輪巨震，暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（RobertKiyosaki）再次拋出驚人預言，直指「...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
新台幣改版惹議／吵翻天！從防偽升級到政治角力 四大爭議一次看懂
新台幣要換新了，卻讓全台又吵成一團。中央銀行於2025年10月23日宣布第七版新台幣改版計畫，預計2028年發行，是自2000年以來睽違24年的重大變革。雖然央行強調此次改版以「提升防偽安全性」為主要目標，但社會關注焦點卻早已偏離技術層面。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前