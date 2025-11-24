記憶體強心針 陳立白：明年DRAM整年缺貨

▲威剛董事長陳立白表示，記憶體市況之好近20年前所未見。（圖／記者鄭妤安攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體模組大廠威剛董事長陳立白24日針對記憶體市況回應，記憶體NAND缺貨狀況比原本嚴重，DRAM則可能明年全年都在缺貨，近20年來從未見過。

近期記憶體股價進入修正區間，指標股南亞科、華邦電24日僅小幅反彈，威剛則收在178.5元，小漲2.88%。

陳立白表示，目前DDR4、DDR5都供不應求，DDR3則是率先價格翻倍，預計本季開始，DDR5的漲幅會超過DDR4。

陳立白指出，DRAM毛利很好，因此韓國、美國記憶體大廠陸續把產能移向DRAM，NAND供給因此更加吃緊。同時AI伺服器和雲端服務商持續拉貨，訂單單價高，且是自用剛需，因此甚至是由公司的CEO帶採購團隊搶貨，並沒有超額預訂的問題，因為企業實際拿到的不到需求三成。並預期2026年DRAM和NAND報價會持續向上，明年上游廠商賺得錢會比今年更多。

此外，雲端服務商現在都想簽一年以上的長期合約，但僅三分之一客戶得以談成，因為供應商並沒有多餘產能，非雲端服務商的其他客戶，甚至是以季、月議價。

威剛的目標則是在明年首季前拉抬庫存規模至200億元，並預計本季的毛利率會優於第三季，明年將惜售，而營收仍可望年增超過2成。

