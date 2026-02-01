記憶體循環助攻！ 「這檔」飆股炸量1月噴高135％

記憶體廠旺宏一月漲幅高達135％，登上飆股冠軍。（圖／報系資料照）

台股30日結束2026年元月最後一個交易日，根據《Yahoo股市》統計，在PCB、低軌衛星與記憶體報價循環交織下，讓原本被低估、基期偏低的公司獲得補漲機會，記憶體廠旺宏（2337）以135％的漲幅殺出重圍，登上飆股冠軍。

摩根士丹利發表的最新半導體產業報告指出，成熟製程記憶體產業已確認進入上升循環的第三個季度，市場資金預料將由領先股轉向股價表現落後的族群（Laggards）。該行在維持華邦電（）為產業首選的同時，同步調升旺宏（2337）、力積電(6770)等的目標價，看好其獲利追趕行情。

廣告 廣告

大摩將旺宏目標價由72.5元上調至93元。報告指出，旺宏管理層決定延後3D NOR研發，轉而將8吋與12吋廠產能利用率拉升至滿載，以應對MLC NAND（eMMC）市場出現的「極度短缺」。分析師預期，旺宏將自2026年第一季起受惠於產品漲價效應，獲利動能顯著轉強。

顧德投顧分析師黃紫東表示，過去市場多將旺宏定位為消費性電子或部分車用記憶體供應商，股價基期相對偏低；但隨著記憶體供應出現變化，使旺宏在NAND Flash領域出現轉單效應，在2026年產業趨勢提前反映下，成為資金追逐焦點。股價多次出現爆量長紅K後回測，但低點皆守穩，未跌破關鍵支撐，讓短線操作的投資人不易被洗出場，市場持股信心隨之提升。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

喪父又遭粉絲跟蹤騷擾！曹雅雯罕露面「臉頰凹陷暴瘦」 粉絲認不出

女認識年薪230萬黃金單身漢：要交往嗎？ 婚後條件嚇到一票人狂勸退

嘻小瓜紅包6600元遭酸「全場最少」 Lulu心疼還原兩人對話