記憶體恐漲到明年 學者：下游終端產品面臨雙重壓力

記憶體市場近期供需失衡，價格大漲，記憶體大廠、品牌大廠多預期明年供給將持續緊俏。學者今天(28日)分析，因AI(人工智慧)商機大爆發，記憶體大廠紛紛將產能轉移至高階產品，導致傳統記憶體供給減少，這種結構性需求改變，加上短期供需失衡的疊加下，記憶體漲價格局將延續到明年，上游記憶體廠可望受惠，但下游廠商將面臨成本高漲與搶不到貨的雙重壓力。

多家記憶體大廠近期針對明年記憶體供給，多釋出庫存較低、供給有限的訊息，韓國SK海力士日前透露，明年所有記憶體產品全數售罄，美商美光(Micron)則預期供需吃緊將延續至2026年；另外，也有消費電子品牌大廠預期明年記憶體將持續缺貨，進而推升成本。

台經院產經資料庫總監劉佩真28日受訪表示，這波記憶體供應緊俏，主因是國際大廠紛紛將產能移轉至高附加價值的HBM(高頻寬記憶體)及DDR5(雙倍資料率同步動態隨機存取記憶體)等高階產品，以滿足AI噴發的需求，進而排擠DDR4等傳統產品的產能，這屬於結構性需求改變，再加上短期供需失衡疊加的影響，使得價格持續飆漲，從DRAM(動態隨機存取記憶體)一路蔓延到NAND Flash(儲存型快閃記憶體)及NOR Flash(編碼型快閃記憶體)。

劉佩真表示，目前看來，記憶體供應持續緊俏、價格上揚的情形至少會延續至明年，上游的記憶體製造廠、模組廠、代工業者，或者是通路商，會是這波漲勢的受惠者；反觀下游廠商，如PC、智慧型手機等終端裝置業者，則面臨複合式挑戰。她說：『(原音)在AI這一塊，因為他需求本來就比較強勁，是比較能夠轉嫁(成本)的，反而就是說其他的部份，比較面臨到...晶片關稅當然還沒有確立，電子產品他未來承擔相關晶片關稅的負擔到底是狀況如何，所以就會變成說，其實現階段面臨到這種複合式的壓力。對於下游的廠商營運上就是會比較面臨到這種成本性跟搶不到貨的一個壓力。』

至於這波缺貨潮是否重演COVID-19疫情時的「斷鏈」危機？劉佩真認為不至於此。她說明，目前各大廠仍持續擴充產能，產線也運作正常，與疫情當時產能無法開出的情況有別，且未來隨著新產能陸續釋出，供應緊俏的局面還是有望逐步緩解。