記憶體惹禍驚傳今年退出手機市場？ 華碩正式回應 證實今年無新機

台北光華數位新天地。路透社



記憶體飆漲2026年開春成重擊！經銷商爆料華碩（2357）2026年恐即將退出手機市場，華碩ZenFone與電競ROG Phone可能成為絕響！華碩正式回應表示，手機的營運、產品維護、升級和保固都會持續進行，惟2026年暫無推出新機種的計畫，手機事業單位營運維持不變，對於所有華碩手機用戶，將持續提供完整的售後服務。保修條款與軟體更新均不受影響。

台灣手機品牌廠2000年由宏達電獨領風騷，宏碁和華碩都陸續加入戰場，宏達電近年智慧眼鏡和頭戴顯示器，宏碁則斷臂求生。

廣告 廣告

唯有華碩在手機市場持續有新品，華碩自2003年投入手機市場，跨入手機市場已達22年，ZenFone曾以高性價比贏得不少好評，並在東南亞市場取得不錯成績，還曾找來韓國巨星孔劉代言，轟動一時。

但隨著中國品牌手機崛起，市場競爭異常激烈，華碩手機業務面臨巨大挑戰，2018年華碩手機事業全年大賠120.7億元，華碩仍不放棄手機，近年全力轉進高階ZenFone系列與電競手機ROG Phone 系列。

業者分析，華碩先前手機都主打記憶體規格，考量記憶體價格，今年華碩將會回歸本業，出貨或許將以較能出貨的筆電為主。

更多太報報導

存股族看過來！0050 2026年首季配息出爐 每單位配1元

快檢查！前十大高息ETF含息報酬率比一比 三檔全年賺10%

南京廠獲美出貨許可 台積電股價強彈！ 台指期點火攻破「29K」元月行情起跑

vivo子品牌iQOO 15登台3萬有找鎖定電競玩家！ 搶華碩ROG舊換新捉對廝殺