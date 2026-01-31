記憶體成本狂飆！iPhone 18會漲價嗎？庫克首度回應「語帶玄機」

由於近年記憶體等關鍵零組件價格一路走高，就連蘋果也難以完全置身事外，讓外界關注iPhone 18是否因此調漲售價，對此，蘋果執行長庫克首度正面回應。(圖為蘋果執行長庫克) 圖：翻攝自蘋果YouTube頻道（資料照）

[Newtalk新聞] 蘋果去年9月亮相的iPhone 17系列暢銷，也帶動市場對今年iPhone 18的高度關注。由於近年記憶體等關鍵零組件價格一路走高，就連蘋果也難以完全置身事外，讓外界關注iPhone 18是否因此調漲售價。對此，蘋果執行長庫克首度正面回應，沒有說死是否漲價，只是強調供應鏈與成本管理上「有很多手段可以運用」，似乎透露蘋果會努力控制成本來避免漲價。

根據調研機構TrendForce最新報告稱，三星可能將iPhone LPDDR價格較前一季提高80％以上，SK海力士甚至漲幅接近100％。隨著記憶體等關鍵零組件價格一路走高，就連蘋果也難以完全置身事外，成本壓力明顯升溫，外界因此高度關注未來iPhone 18，是否因此調漲售價。

對此，蘋果執行長庫克在最新財報會議上，首度正面回應這個敏感問題。庫克未做出明確表態僅表示，「目前無法對這件事做任何的推測」。但也補充，蘋果在供應鏈與成本管理上「有很多手段可以運用」，雖然成效還有待觀察，但整體來說「選項相當多元」。言下之意，似乎透露蘋果會努力控制成本來避免漲價。

對於iPhone 18是否漲價，外界看法分歧。其中，知名分析師郭明錤日前表示，蘋果已為iPhone 18制定明確的方向，目標是「盡可能避免調漲售價」，至少會維持起始價格與前一代持平，因為這對行銷相當有利。

