記憶體把電子業推向「嚴重K型分化」 專家：不是一兩季的雜音





在AI需求強勁、雲端服務供應商（CSP）積極搶產能下，記憶體供給持續吃緊、價格走揚，正快速改寫整條電子供應鏈節奏。前台積電工程師、具多年市場經驗的基金經理人沈萬鈞6日在粉專上指出，這一波不是短期缺貨雜音，而是產能被高毛利、高門檻需求長期虹吸後留下的結構性缺口，產業已走向「嚴重K型分化」。

市場近期從手機、PC到顯卡與資料中心，陸續感受到供給壓力。沈萬鈞表示，高通法說已坦言，接下來幾季手機市場的天花板將由記憶體供給與價格定義；即便晶片商本身不直接採購記憶體，但客戶若買不到或成本失控，最理性的選擇就是「預防性減產」，先保毛利。聯發科亦出現相同訊號，顯示問題不在需求突然轉弱，而在關鍵零組件供應的不確定性。

同樣邏輯也延燒至消費性顯卡。外電點名，因資源優先配置到AI，記憶體供應吃緊已影響新品節奏，甚至牽動下一代時程討論。這不是玩家市場消失，而是當每一分產能都有更高投資報酬率去處，消費端自然被往後排。

下游品牌廠也開始調整採購策略。外電報導，HP、Dell、Acer、Asus等評估將中國記憶體納入備援供應、啟動驗證流程，顯示記憶體已從成本項目，升級為「能否出貨」的關鍵風險。不過，沈萬鈞認為，中國記憶體短期難成解方，受限於節點、良率與客戶協作經驗，即便量產，內需也可能先行吸收，對全球價格的壓抑有限。

此外，材料端的載板與高階玻纖布供給趨緊，恐成為下一個放大器。當BT、ABF載板彈性下降，記憶體與AI客戶又最敢簽長約搶產能，將把缺口時間拉長、價格黏性拉高。

沈萬鈞總結，這波記憶體缺貨正把產業推向K型分化：上游的記憶體本體、企業級儲存、關鍵材料與載板受惠；下游缺乏定價權、受BOM與供給雙擠壓的組裝與品牌端則更艱難。Google提高資本支出更凸顯競局已進入長周期競賽，沒有資源者將被排擠，這不是一兩季的噪音，而是結構轉折的開場。

