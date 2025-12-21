記憶體拉到72GB！輝達新推RTX PRO 5000顯卡 升級工作站AI效能

【記者呂承哲／台北報導】鎖定 AI 開發者、工程師與創意工作者需求，NVIDIA 正式推出 RTX PRO 5000 72GB Blackwell GPU，將高階代理型與生成式 AI 運算能力帶入桌上型工作站市場。該款新 GPU 以 Blackwell 架構為核心，補足高記憶體容量缺口，回應生成式 AI 與多模態代理型 AI 對硬體資源快速攀升的需求。

RTX PRO 5000 72GB 提供 72GB 超高速 GDDR7 記憶體，較既有 48GB 版本提升 50%，並具備 2,142 TOPS 的 AI 效能，讓 AI 開發者能依專案規模與預算彈性選擇配置。隨著大型語言模型（LLM）、RAG 架構與多模態管線日益複雜，GPU 記憶體容量已成為 AI 開發的關鍵瓶頸，新款 GPU 可同時容納多模型、資料來源與工具鏈，大幅提升本地端開發效率。

廣告 廣告

NVIDIA 指出，Blackwell 架構透過多工作負載排程與創新設計，能在 AI、神經渲染與模擬應用中提供更高輸送量，使開發者可在本機完成模型訓練、微調與原型驗證，兼顧資料隱私、低延遲與成本效率，降低對資料中心等級基礎設施的依賴。

在效能表現上，RTX PRO 5000 72GB 於生成式 AI 基準測試中，影像生成效能較上一代提升最高達 3.5 倍，文字生成效能亦可提升至 2 倍；在 Arnold、V-Ray、Blender 等路徑追蹤引擎，以及 Redshift、D5 Render 等即時 GPU 渲染器中，渲染時間最多可縮短 4.7 倍，電腦輔助工程與產品設計的圖形效能亦提升逾 2 倍。

實務應用方面，工程設計軟體商 InfinitForm 與虛擬製作公司 Versatile Media 已率先導入 RTX PRO 5000 72GB，分別用於生成式設計最佳化與高解析度即時渲染，顯示大容量 GPU 記憶體對設計自由度與工作流程效率的關鍵價值。

NVIDIA 表示，RTX PRO 5000 72GB 已透過 Ingram Micro、麗臺科技、Unisplendour 與 xFusion 等合作夥伴正式上市，並將於明年初擴大供貨。隨各產業加速導入生成式 AI 與智慧化流程，新款 GPU 將成為打造 AI 就緒工作站的重要選項。

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

獨家｜乾杯董座：台灣比海外更缺工！曝跨年想回日本 在台消費太高

獨家｜王齊麟婚宴和蕭敬騰「撞廳」！砸300萬席開85桌 甜點有小巧思

獨家｜酒駕男撞死女清潔員 1張照害「這家店」被誤會！木瓜媽：超不爽

