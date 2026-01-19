記憶體拉空襲警報？美國將課100％關稅 外媒點名「2台廠」恐遭殃

財經中心／林昀萱報導

美國商務部長盧特尼克透露將對記憶體課100%關稅。（圖／翻攝自盧特尼克IG）

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）16 日於美光（Micron）紐約州新廠動土典禮上釋出強硬訊號，明確表示未來凡是不在美國境內生產的記憶體製造商，將可能面臨高達 100% 的關稅。消息引發熱議，外媒也點名首當其衝的廠商，台灣的南亞科（2408）和華邦電（2344）也在列。

盧特尼克16日表示，未來想生產記憶體的廠商將面臨「支付100%的關稅」或是「在美國本土生產」兩大抉擇。這項政策若落實，將成為美國史上首次特別針對動態隨機存取記憶體（DRAM）供應商的極端貿易制裁，其核心目標在於強迫全球供應鏈移往美國本土。

外媒點名美若對記憶體課稅，首當其中的廠商。（示意圖／翻攝自Pixabay）

科技新聞網站《Wccftech》也點名首當其衝的廠商。目前全球 DRAM 大廠中，唯有美光（Micron）具備在美國本土生產的既有基礎與擴產計畫，南韓雙雄三星（Samsung）與SK海力士因未有在美國建廠計劃將面臨危機，另外，台灣的產業包括南亞科技及華邦電子等DRAM晶片供應鏈中的重要大廠，也被點名將面臨極高的成本壓力。

南亞科技總經理李培瑛在線上法說會時回應，因直接銷售美國佔比不高，因此確實沒有赴美設廠計畫，未來將隨著銷售佔比變化審慎評估。

