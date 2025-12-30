記憶體持續供不應求 TrendForce下修2026年全球筆電出貨至年減5.4%

對出貨量最大的 Lenovo 而言，雖難以避免 MSRP（廠商建議售價）上調，但其規模優勢與成熟的供應鏈將有助控制漲幅，創造更多應對成本上行的操作空間，甚至有望逆勢擴大市占表現。 圖：Lenovo/提供

[Newtalk新聞] 集邦科技（TrendForce）最新調查，在整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守下，快速上升的記憶體價格正快速侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性。並再下調 2026 年全球筆電出貨預估至年減 5.4%，降至近 1.729 億台，低於先前預估的 1,785 台，以反映品牌面對成本壓力擴大，對庫存、促銷與產品配置採取保守態度。

全球記憶體市場在今（2025）年因人工智慧（AI）伺服器與高頻寬記憶體（HBM）需求激增，而出現供不應求的嚴重危機，目前包括 DDR5 與 DDR4 記憶體價格相比數月前已翻倍甚至更多，導致 DRAM 與 NAND Flash 等記憶體產品短缺、價格飆升，從而衝擊電腦、手機與伺服器等整個科技產業供應鏈。

廣告 廣告

知名科技媒體《Wccftech》報導，僅以常見消費者記憶體套件為例，256GB 的 DDR4 記憶體套件零售價格已超過 3,000 美元，而基本的 32GB DDR5 模組價格也突破 300 美元大關。據報導指出，預計短缺情況至少持續到 2027 年第四季。

集邦科技指出，倘若 2026 年第二季記憶體價格漲幅未合理收斂，而品牌在無法順利轉嫁成本下，恐將面臨低階、消費型筆電的需求進一步走弱，不排除 2026 年全年出貨將朝悲觀情境（bear case）發展，下探至年減 10.1%。

筆電市場高度依賴供應鏈關係、產品組合、通路策略與企業客戶需求，集邦科技表示，品牌商若與主要記憶體原廠維持長期、穩定的合作，且商務、中高階產品占比較高，並具備成熟的通路與價格管理能力，對本輪記憶體漲價將有較佳的抵禦能力，能維持出貨穩定性。

以蘋果（Apple）為例，儘管面臨記憶體成本上升壓力，其高度整合的供應鏈體系與品牌定價能力，提供較大的產品線調整彈性。此外，由於 Apple 有長期且穩定的採購規模、明確產品節奏，及高度可預期的需求規劃，支持其在記憶體原廠端取得較優先的合作順序。

在整體市場承壓的情況下，Apple 規劃於 2026 年春季發表 12.9 吋機種，以切入入門至中階價位區間。即便非理想時機，但若能持續發揮供應鏈效率與規模優勢，維持相對友善的定價水準，產品仍將成功吸引消費者，市場滲透與長期出貨表現也獲得加分。

對出貨量最大的 Lenovo 而言，雖難以避免 MSRP（廠商建議售價）上調，但其規模優勢與成熟的供應鏈將有助控制漲幅，創造更多應對成本上行的操作空間，甚至有機會逆勢擴大市占表現。

集邦科技指出，筆電整機市場受記憶體漲價衝擊，將連帶導致 2026 年筆電面板出貨動能受損，目前預估出貨將年減約 7.9%。其中，LCD 面板除了面臨筆電整機需求下修，尚有 OLED 面板滲透率提升的雙重威脅，預期出貨衰退較多。而 OLED 筆電面板雖因品牌積極提高 OLED 機種占比，預計 2026 年出貨仍可維持正成長，但因品牌須一定程度地反映記憶體成本至終端售價，將衝擊消費者購買意願， OLED 筆電面板成長恐隨之放緩。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

藍新竹縣長初選 林思銘決定退出 由徐欣瑩、陳見賢相爭

賴清德造謠沒道歉！民眾黨提告民事求償100萬、三大報登判決主文