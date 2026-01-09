記憶體族群劇烈波動！旺宏、彩晶、波若威將列入處置股

台股近期記憶體族群籌碼波動劇烈，證交所與櫃買中心接連出手。（示意圖／翻攝自pixabay）





台股近期記憶體族群籌碼波動劇烈，證交所與櫃買中心接連出手。繼華邦電（2344）、南亞科（2408）與力積電（6770）遭列為處置股票後，相關族群股價震盪擴散，旺宏（2337）股價同步走弱。

證交所最新公告，旺宏（2337）與面板廠彩晶（6116）也將納入處置名單。（示意圖／翻攝自pixabay）

證交所最新公告，旺宏（2337）與面板廠彩晶（6116）也將納入處置名單，櫃買中心則將光通訊股波若威（3163）列為處置標的，三檔股票皆自下週一（12日）起實施相關管控措施。

根據證交所說明，旺宏與彩晶自12日至23日止，合計10個營業日列為處置股票。期間交易方式將改為人工撮合，每5分鐘進行一次撮合。投資人若單日買賣達10張以上，或單日累積交易量超過30張，須事先繳交全額價金並完成圈存；信用交易方面，則需繳足融資自備款或融券保證金。

處置股（處置股票）是指股票因漲跌幅、成交量或周轉率等交易狀況異常，被證交所列入「特別處理」名單的股票。（示意圖／翻攝自pixabay）

至於櫃買中心部分，波若威同樣自12日起至23日列入處置股票，處置期間交易方式調整為每20分鐘人工撮合一次。與上市股票不同的是，投資人不論交易張數多寡，皆須先行支付全額價金並辦理圈存；信用交易亦須收足融資自備款或融券保證金。

此外，主管機關也同步公布最新注意股名單，包括華城（1519）等17檔上市公司，以及昇達科（3491）等17檔上櫃公司，合計34檔股票因交易異常而列入觀察。

處置股（處置股票）是指股票因漲跌幅、成交量或周轉率等交易狀況異常，被證交所列入「特別處理」名單的股票，目的在於透過延長撮合時間、預收股款、限制信用交易（如融資融券）和當沖等方式，降低市場過熱的投機性，讓股價冷卻，同時警示投資人潛在風險。

