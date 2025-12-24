記憶體族群搶眼 台股量縮震盪收漲61點

（中央社記者江明晏台北24日電）耶誕節前夕，台股今天量縮震盪，早盤雖勁揚逾170點，指數上攻至28486點，隨後漲勢收斂，終場上漲61.51點，收在28371.98點，記憶體與PCB族群走勢搶眼；法人指出，台股逢高震盪，待外資回籠後，有望重啟漲勢。

台股今天以28383.61點開高，盤中漲至28486.38點，勁揚逾170點，朝11日的歷史盤中高點28568點靠攏，隨後漲勢收斂。

加權指數終場上漲61.51點，收在28371.98點，漲幅0.22%，成交金額新台幣4290.36億元。電子股漲0.39%，金融股跌0.52%，櫃買指數漲0.74%。

觀察權值股走勢，台積電終場上漲5元，收在1495元，漲幅0.34%，鴻海收平盤，台達電漲逾1%，大立光收紅，聯發科收黑。

DRAM族群走勢搶眼，南亞科、華邦電分別收漲逾7%、5%，成交金額躍居台股前2名，模組廠威剛收漲停223.5元，十銓漲逾6%，群聯也收漲停。

PCB族群續強，台光電今天創高，收在1690元，漲幅4.64%，台燿勁揚近7%，金像電、尖點、金居等收漲逾2%。

觀察高價股走勢，貿聯-KY收盤勁揚逾6%，雙鴻平盤，仍力守千元大關，台股保有「26千金」。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示，台股今天早盤勁揚，不過指數接近前波歷史高點28500點附近時，逢壓出現震盪，加上耶誕節長假期間外資休假，市場成交量明顯萎縮，顯示追價意願不足，權值股多呈橫盤整理走勢。整體而言，短期內指數要大幅上漲並不容易，但下檔亦具支撐，出現大跌的可能性不高。

展望後市，黃國偉指出，目前市場消息面相對穩定，後續可關注1月中旬企業財報表現。聯準會在今年進行3次降息後，1月再度降息的機率不高，不過美股向來有元月行情，台股可望受惠外資回籠延續指數上攻力道。

基本面方面，經濟部11月外銷訂單金額達729.2億美元，創歷年單月新高，主要受惠AI伺服器訂單，加上記憶體價格與出貨量同步回升，帶動整體接單動能，全年外銷訂單金額可望挑戰7500億美元。黃國偉指出，第4季外銷訂單肯定亮眼，市場對明年展望看好，初估AI產業成長率至少上看15%，市場普遍預期明年台股指數至少3萬點起跳。（編輯：張均懋）1141224