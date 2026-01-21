記憶體族群群聯狂飆 早盤攻上2145元新天價

▲群聯電子今（21）日結束處置正式出關，早盤就攻上2145元新天價，寫下新紀錄。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 記憶體大廠群聯電子今（21）日結束處置正式出關，無懼遭到處分，群聯一開盤就狂飆，攻上2145元新天價，寫下新紀錄，不過，午盤翻黑跌至盤面以下，來到1980元。

群聯早盤創下歷史新高，成交量超過9千張，雖午盤翻黑下跌，但仍持續湧入資金買盤，截至午盤已超過1萬張成交量。

受惠記憶體價格飆漲，群聯去年12月合併營收87.1億元，月增24%、年增達93%，創歷史單月新高。

群聯執行長潘健成對公司前景看法樂觀，法說會上指出，全球AI（與高速運算需求強勁，但原廠對產能擴充態度仍相對保守，DRAM報價維持高檔，使得交期不斷延長，供應吃緊，群聯持續強化中高階NAND發展，以產品差異化與技術創新避開低價競爭，並與供應鏈及客戶緊密合作，確保供貨穩定。

