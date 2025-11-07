記憶體族群股創見、宇瞻Q3財報傳佳音 7日股價均爆量漲停鎖死
文 ‧ 張興華
▲ 取自創見官網
台股7日再受空襲，加權指數開低走低並收低，終場指數下跌248點，月線失守，收盤時整體盤面表現，漲幅前三大類股依序為油電燃氣、紡織及塑膠，電子相關類股的資訊服務勉強維持平盤以上，而記憶體族群股中創見(2451)與宇瞻(8271)Q3財報公布再創佳績，兩檔股價均爆量先後攻上漲停鎖死，終場股價分別上漲13.5元及9.5元，成為盤面上量價表現亮眼的個股。
美股6日四大指數下挫，台股7日也受拖累，且在四大權值股開盤後相繼熄火下，指數失去有力支撐，呈現愈盤愈跌走勢，終場指數下跌248.04點、收在27651.41點，總成交值為4836.18億元。櫃買市場指數也是開低走低，終場指數下跌3.25點、收在258.86點，總成交值為1068.76億元。
7日台股再被空頭襲擊，AI概念族群股大致呈現熄火狀態，盤面上則由Q3財報傳佳音的個股各自表現，其中記憶體族群股中創見與宇瞻Q3每股盈餘均呈現季增與年增，開盤後買盤積極湧進，創見股價於5分鐘便攻上148.5元漲停、上漲13.5元，且直接鎖死至收盤，股價創18年又3個月來新高；宇瞻股價也是帶量走高，在量能驅動下，股價於11時過後亦攻上106元漲停鎖住、上漲9.5元，兩檔成交量分別為11105張及19533張的大量。
理周投研部指出，創見6日後公布累計前三季營收獲利報告，Q3稅後淨利為15.1億元、季增259.2%、年增334.6%，當季每股淨利(EPS)為3.52元，超過上半年EPS的總合。而宇瞻Q3稅後淨利為2.19億元、季增18.9%、年增69.9%，EPS為1.71元、季增67.6%、年增510.7%。
截至6日收盤，市場三大法人僅外資與自營商買超創見共計587張，投信則是賣超157張，其中外資更是連續11個交易日買超。宇瞻部份，外資賣超1908張，自營商買超45張。
理周投研部表示，以創見7日收盤價148.5元計算，股價已站上所有均線之上，且自5日至月線乖離率維持在2.66%至3.77%的較低區間內，顯示後續在業績題材與量能配合下股價仍有再向上破空間；而以宇瞻7日收盤價106元計算，股價也站上所有均線之上，且自5日線至月線乖離率維持在-2.74%至-5.18%，顯示股價仍處於偏低的格局，包括創見與宇瞻兩檔，於短線操作上，均可逢低佈局，並待股價拉回時，可尋找適當買點進場。
理財周刊 / 致富關鍵 就在理財-原文來源--記憶體族群股創見、宇瞻Q3財報傳佳音 7日股價均爆量漲停鎖死 - 理財周刊
