記憶體族群跟著威剛走 法人點名四大動能驅動AI超級循環

cnews124260218a05

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

過去三季記憶體從國際大廠減產保價、報價觸底反彈，再到 AI 浪潮帶動 HBM（高頻寬記憶體）供不應求，激勵威剛、十銓、南亞科、華邦電相關概念股狂飆列入「處置股」，隨著分盤交易限制解除，法人點名四大關鍵動能成為股價核心燃料。

記憶體產業被看好不僅是產業景氣反彈，而是超級循環（Super Cycle）週期，關鍵在AI帶來的結構性改變，由四大新動能支撐未來6到12個月股價上攻的核心燃料，首先是HBM的排擠效應，因NVIDIA的GPU如H100、Blackwell系列極度依賴HBM3e，甚至未來的HBM4，HBM不僅價格是傳統DRAM的數倍，更必須消耗大量的晶圓產能。

廣告 廣告

記憶體三大原廠SK、海力士與三星將大部分資本支出與先進產能，都移轉去生產HBM，導致傳統DRAM的DDR4、DDR5供給遭到排擠，對於台灣的中下游廠商而言是大好消息，因為原廠不願意做標準型記憶體市場，供給將持續緊俏，這種「產能排擠效應」保證標準型DRAM的價格在未來一年難以深跌，甚至有續漲空間。

其次是AI PC與AI手機的「容量倍增」紅利，如果說HBM是雲端的戰爭，那「邊緣運算（Edge AI）」就是終端的戰場，微軟定義的AI PC，以及能夠運行生成式AI的旗艦手機，對記憶體的需求強勁，在裝置端運行一個 LLM（大型語言模型），記憶體就是最大的瓶頸，以PC端來說，現在AI PC起步標準就是16GB，未來主流將推向32GB甚至64GB。

第三是DDR5與DDR4的黃金交叉，市場目前正處於世代交替的關鍵期，隨著Intel與AMD新平台滲透率提升，DDR5正式成為主流，過去因DDR5太貴消費者買不下手，如今DDR5與DDR4價差已縮小至15%至20%的甜蜜點，將加速世代交替，DDR5的技術難度較高，因此平均銷售單價（ASP）與毛利率都優於DDR4。

最後為NAND Flash市場迎來轉機，過去Flash殺價競爭最為慘烈，但AI伺服器不僅需要運算，更需要極高速的資料吞吐，因此QLC (Quad-Level Cell) 企業級SSD正在快速取代傳統硬碟（HDD）在資料中心的地位，AI訓練資料庫動輒數PB，對於高容量、高密度的Enterprise SSD需求大增。

法人認為，記憶體產業的這波漲勢，始於減產帶來的供需修復，飆漲於資金的投機熱潮，但最終將支撐於AI帶來的實質需求，首選的是具備研發能力、能切入AI伺服器或高階電競市場的控制IC設計廠與高階模組廠，次選是擁有龐大低價庫存，且通路佈局全球化的通路龍頭。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

華北鼎泰豐全數歇業 大股東控前董座拒交接且金流不清

還原現場提出不合理處 徐欣瑩胞弟駁斥竹縣長人選協調會失控

【文章轉載請註明出處】