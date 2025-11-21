記憶體族群重摔 南亞科、華邦電盤中跌停

左為華邦電董事長焦佑鈞。(記者洪友芳攝)

〔記者洪友芳／新竹報導〕大盤重挫，先前漲多的記憶體股價今紛紛續跳水，南亞科(2408)、華邦電(2344)今相繼開低走低，盤中皆重挫跌停，截至10點06分，南亞科跌停至140元、慘摔15.5元，成交量逾12.6萬張；華邦電跌停至52.2元，跌5.8元，成交量超過13.9萬張。威剛(3260)、旺宏(2337)、創見(2451)等記憶體族群股價也慘跌，跌幅各逾8%。

法人預期，目前記憶體市況仍是供給短缺走勢，預期明年仍是好年，因為短期難增加供給量、AI算力需求並未放緩，南亞科、華邦電等各家業者第四季到明年營運都可望有不錯的成長。但因股價漲多，籌碼凌亂，短期進入修正整理格局。

