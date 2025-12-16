記憶體明上半年續旺 專家：下半年看這關鍵

▲對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺分析，短期看記憶體產業2026年第一季價格一定好，第二季應該也不會差。（圖／記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 今年記憶體成為市場上的最夯焦點，缺貨、漲價潮使得產業進入超級循環，全球半導體投資專家分析，短期看記憶體產業2026年第一季價格一定好「無庸置疑」，第二季應該也不會差，但下半年要觀察需求端，若AI軍備競賽持續，「大家繼續卯起來投資」但軍備競賽減速，「玩不了了」，可能下半年產業就逆轉了。

首席國際今日舉行「2026年全球半導體暨AI產業投資展望」說明會，針對整體記憶體產業進入超級循環，對沖基金Captain Global Fund創辦人程正樺指出，現在記憶體漲這麼多，PC會衰退多少？手機會衰退多少？消費者對價格非常敏感，無論是DRAM或是NAND，大家都認為伺服器相關應用可能佔了總需求的40%，但還有60%是一般消費性產品，所以目前看來在AI這塊、伺服器這塊需求的確強勁，但記憶體價格如果漲到一定程度，消費性需求下滑，「那這（記憶體超級循環）能夠維持到什麼時候？不知道」，只能且戰且走。

程正樺分析，短期可以看到記憶體第一季價格一定很好，這是毋庸置疑的，第二季價格應該也不會差，明年下半年會不會很好，老實說不知道，但只要AI軍備競賽持續，大家繼續卯起來投資，即便一般消費性衰退，他認為，「記憶體也差不到哪裡去」，「但如果軍備競賽有點slow down（趨緩）了」，資本投不下去或玩不了，下半年或許產業就逆轉了。

至於供給端，他表示，不用太擔心，明年差不多，但2027年差很多，「不然這些DRAM廠最近這麼多資本支出幹什麼」，程正樺預期，供給端有問題可能會在2027年，明年下半年就是看需求有沒有變化，2027年則是看供給是否順暢。

香港聚芯資本管理合夥人陳慧明則表示，現在全世界因AI太強，使得全產業轉去做AI伺服器，造成DDR、NAND較吃緊，那比較不好的產業可能會因此被犧牲，但這些不佳的產業被犧牲，會影響到股市大盤嗎？「我覺得也還好」。

他說，記憶體股價會漲到如何？則是比較難去判斷，假設明年中再來看後年記憶體產業是否仍會續佳，相信股價都能漲到明年第三季。但他直言，這對整體產業其實並不是好事，記憶體產業一直都是一種博弈、是一個賭局。

