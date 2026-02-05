記憶體晶片荒 惠普、宏碁、華碩傳首度考慮用中國貨

全球記憶體晶片短缺。圖為南韓SK海力士生產的記憶體晶片。路透社



在人工智慧（AI）發展狂潮下，全球記憶體晶片供應吃緊，個人電腦DRAM普遍缺貨。《日經亞洲》報導，包括惠普、戴爾、宏碁、華碩等主要PC製造商，已首度考慮向中國晶片商採購DRAM。

報導引述三名知情人士透露，惠普（HP）已開始對中國DRAM龍頭大廠長鑫存儲的產品進行認證，以建立更多元的供應來源。

消息人士稱，惠普計畫繼續觀察記憶體晶片供應狀況至2026年年中。若DRAM供應仍持續受限，且價格持續飆升，惠普很可能首度在非美國市場採用長鑫存儲的產品。

消息人士也指出，戴爾（Dell）也正在認證長鑫存儲的DRAM，同樣擔心記憶體價格持續上漲。

消息人士稱，進行認證程序不表示一定會採用，但多家PC製造商已將長鑫存儲視為潛在「救命索」，因為美光（Micron）、三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）等全球主要記憶體晶片商優先向輝達（Nvidia）、Google與亞馬遜（Amazon）等AI巨頭供貨，導致毛利低、對價格敏感的消費性電子產品市場陷入困境。

記憶體晶片短缺的情況持續，也成為中國電子代工廠的良機，可能在供應鏈中扮演更關鍵的角色。多名產業高層透露，已有品牌商要求中國代工廠協助擴大記憶體零組件的供應來源。

報導稱，宏碁（Acer）身為全球第六大PC製造商，近年為壓低成本，已愈來愈依賴中國代工廠進行設計與生產。消息人士透露，若中國代工夥伴自行採購，中國製記憶體晶片也在宏碁可接受範圍內。

報導稱，全球第五大PC製造商華碩（Asus）也已向中國代工廠提出要求，盼協助尋找部分筆記型電腦的記憶體供應來源。

PC製造商以往通常會自行掌控中央處理器、面板與記憶體等關鍵零組件的採購，代工廠多半只負責非關鍵零件的採購與組裝。但一名業界高層透露，在全球記憶體嚴重短缺的情況下，「這種分工正在改變」。

DRAM動態隨機存取記憶體與NAND快閃記憶體，是幾乎所有電子裝置的必要記憶體元件，原本由南韓、美國與日本的少數企業主導。

不過，科技業市場研究公司Counterpoint的數據顯示，若以營收計算，中國長鑫存儲在DRAM市場的全球市占率已約達5%，另一大廠長江存儲2025年的NAND全球市占率則約達10%。法國Yole Group的數據則顯示，若以晶圓產能計算，長鑫存儲與長江存儲的全球市占率都已超過10%。

長江存儲近期還在台灣推出自有品牌 「致態」（ZhiTai）的固態硬碟（SSD）產品，也透過天貓商城（T-Mall）在新加坡、菲律賓與泰國銷售。

