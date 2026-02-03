記憶體晶片荒 2026哪些消費電子產品漲定了？

編譯 樂羽嘉 圖片來源：Shutterstock

在AI帶動的供應短缺下，消費性電子製造商正在四處搶購記憶體晶片，不少公司下修2026年出貨預測，有些公司也開始從倉庫中閒置的舊產品拆走舊款記憶體元件給新產品使用。

多名產業高層表示，這波短缺預料將持續整個今年，甚至可能延伸到2027年。受創最嚴重的會是入門級與中階消費性電子產品，包括電視、機上盒、家用路由器、平價平板、智慧型手機與個人電腦。汽車產業也將同樣受害，因為需要更長的驗證周期。

廣告 廣告

《日經亞洲》去年底報導，PC與電子製造商曾派人前往記憶體晶片巨頭SK海力士和三星電子總部，請求額外供貨。但這些努力大多徒勞無功，因為晶片製造大廠的產能優先保留給AI巨頭與資金雄厚的雲端服務商。

半導體設計工具龍頭新思科技（Synopsys）執行長加西（Sassine Ghazi）直言，「現在是記憶體公司的黃金時代。」

消息人士告訴《日經亞洲》，作為因應方案，有些PC廠正設計多一個記憶體插槽的入門機種，讓消費者未來若有需要可自行擴充。另有廠商已提前警告通路夥伴與買家，隨著記憶體晶片成本飆升，售價勢必調高。

一名日本零組件供應商高層警告消費者，「如果你打算購買任何消費性產品、PC 或智慧型手機……最好現在就買，因為價格一定會全面上漲。以一台一般的PC為例，記憶體晶片在物料成本中的占比，已經從約15%升高到將近40%。」

價格已經開始上漲。LG電子最新旗艦筆電LG Gram Pro AI 2026，目前定價約2300美元，較一年前上漲超過40%。

汽車產業的情況可能同樣嚴重，甚至更糟。一名供應鏈主管表示，「汽車製造商也將受害，因為記憶體晶片廠不再有時間與產能來配合較小型的訂單與專案，或協助處理大量必須進行的驗證測試。」

研究機構Yole Group亞洲區負責人蓋瑞‧黃（Gary Huang，音譯）表示，今年電子製造商將被迫要嘛調高價格、要嘛降低產品規格，而記憶體製造商則將持續享受相對健康的價格水準。黃說，「我們不是很擔心2026年記憶體價格，不過2027 與2028年的記憶體展望，將取決於AI需求表現，以及這股需求是否能夠持續。」

由於記憶體與其他關鍵零組件供給吃緊，多家研究機構已下修2026年智慧型手機與PC的出貨預測。IDC預估，在較悲觀的情境下，智慧型手機市場可能萎縮超過5%，而PC市場可能下滑近9%。（資料來源：Nikkei Asian Review、CNBC）

看更多天下雜誌

國防預算十度封殺 獨家專訪AIT處長谷立言：台灣戰略正確，只差資源到位

AI機櫃成救命符 沒跟上AI的電子三哥，和碩、仁寶、英業達能力挽狂瀾？

日幣面臨「信心危機」，專家：日圓可能跌到180

時間比金錢更重要？韓國富爸爸揭殘酷真相：僅適用於這一類人

丁菱娟：60歲後想要幸福樂活：這5種錢千萬不能省

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載