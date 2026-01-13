記憶體暴漲如何因應？ 技嘉葉培城：有三大原廠長單護體、伺服器成長有信心

技嘉董事長葉培城。陳俐妏攝



AI伺服器組裝廠技嘉旺年會登場，市場關注今年AI產業變化和記憶體缺貨， 技嘉董事長葉培城表示，伺服器記憶體主要是三大原廠，價格雖浮動，但技嘉都有合作談長單，相信可以滿足訂單，H200 開放進中國後，技嘉會有相當的保握，對今年伺服器成長充滿信心，板卡要看記憶體狀況。

記憶體全產品線飆漲，已成為賣方市場，葉培城表示，記憶體是產業變數是危機也是契機，都在考驗公司應變能力，過去沒有跟三大原廠合作的廠商，原廠現在不會理你。

葉培城說明，伺服器記憶體主要是三大原廠，價格雖浮動，但技嘉都有合作談長單，相信可以滿足訂單

，中國開放H200部分也會有相當保握。

技嘉今年旺年會主題為「跨越 創勢」，抽獎獎品也提前公布，包括BMW、LEXUS、馬自達等豪華比去年更多，總獎金額起步上看4000萬元，今年嘉賓包括任賢齊、理想混蛋、高爾宣、李翊君、魏如萱等實力唱將。

