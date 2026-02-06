記憶體暴漲筆電遭殃 緯創稱出貨量難估 英業達、仁寶卻喊持平

圖為緯創總經理林建勳。

記憶體缺貨、大漲，三大代工廠總座都怎麼看今年筆電出貨量？緯創總經理林建勳擔心筆電需求會下滑、緯創出貨量難以預測，英業達、仁寶都相對樂觀，英業達總經理蔡枝安、仁寶總經理Tony Bonadero都預期今年筆電出貨量有機會與去年持平、甚至小幅成長。

DRAM、SSD兩大類記憶體從去年第四季供應短缺、價格瘋狂上漲後，今年第一季供應依舊吃緊，漲勢則更為猛烈，本就是毛利率不高的筆電，承受不了成本激增的壓力，華碩、戴爾都已經宣布漲價，消費力急凍恐怕已是現在進行式。

面對這樣的挑戰，林建勳表示，記憶體的缺貨、漲價，對產業來說都是衝擊，售價提升就會影響到市場需求，漲價時就晚點換機，是人之常情，消費者願不願意買還需要觀察，但是他已經擔心今年全球筆電需求可能會下滑，客戶也不敢預測。

反映在緯創今年的筆電出貨量上，林建勳説，今年緯創的出貨量有點難預測，不過，去年全球筆電出貨量成長約9％，緯創去年筆電出貨量卻年增20％，他強調，緯創的大幅成長不是因為殺價競爭，而是把品質做好，客戶就會把訂單給緯創。

相較於緯創的保守，英業達、仁寶都樂觀的多。英業達去年筆電出貨量比2024年增加6.5％、優於預期，蔡枝安表示，記憶體缺料與漲價影響下，在保守評估下，今年筆電出貨量先看與去年持平，但他也說，如果料況好轉、記憶體價格下滑，他認為英業達今年筆電出貨量將會比去年成長。

而去年筆電出貨量狂掉13.31％的仁寶，雖然大環境吹起10級逆風，Bonadero對於今年仁寶筆電出貨卻是深具信心，他表示，研調機構普遍預期全球筆電出貨量可能會下滑5～10％，但是仁寶卻有機會力守出貨量與去年持平，甚至挑戰小幅成長。



