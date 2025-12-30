記憶體暴漲 2026年筆電出貨量恐大減2000萬台、跌幅逾1成

明年筆電衰退幅度將比先前預估更大。（圖／下載自免費圖庫Pixabay）

記憶體價格大漲，市調機構TrendForce再度下修2026年全球筆電出貨量預估，由11月時的年減2％，修正至今日的年減5.4％、降低至近1.73億台，若明年第二季記憶體價格漲幅未能收斂，甚至不排除2026年全球筆電出貨量將比今年大減超過1成、只剩1.63億台，比今年衰退2000萬台。而在筆電品牌中，TrendForce最看好蘋果、聯想有機會中頂得住市場逆風。

TrendForce表示，整體經濟復甦力道有限、消費行為趨於保守，快速上升的記憶體價格，正逐步侵蝕筆電品牌的獲利及定價彈性，因此，TrendForce再度下調2026年全球筆電出貨預估至年減5.4％，降至近1.73億台。

TrendForce更評估，如果2026年第二季記憶體價格漲幅依舊高張，品牌在無法順利轉嫁成本下，恐怕將面臨低階、消費型筆電需求進一步走弱，不排除2026年全年出貨將朝悲觀情境發展，在最糟的狀況下，不排除2026年筆電出貨量下探至年減10.1％、至1.64億台。

以TrendForce預估今年全球筆電出貨量約近1.83億台來說，2026年出貨量最少少掉1000至2000萬台。

而在大環境逆風下，還是有筆電品牌相對能夠展現韌性，TrendForce點名蘋果、聯想，TrendForce表示，筆電品牌的經營，高度依賴供應鏈關係、產品組合、通路策略與企業客戶需求，品牌若與主要記憶體原廠維持長期、穩定的合作，且商務、中高階產品占比較高，並具備成熟的通路與價格管理能力，對本輪記憶體漲價將有較佳的抵禦能力，能維持出貨穩定性。

TrendForce評估，蘋果具有高度整合的供應鏈體系與品牌定價能力，提供較大的產品線調整彈性，而且蘋果有長期且穩定的採購規模、明確產品節奏，以及高度可預期的需求規劃，支持蘋果在記憶體原廠端取得較優先的合作順序，尤其蘋果規劃在2026年春天推出低價的12.9吋筆電，若能維持相對友善的定價，這台蘋果首度針對低價筆電市場「試水溫」的產品，可望成功吸引消費者，市場滲透與長期出貨表現也獲得加分。

而即使是全球筆電品牌一哥聯想，TrendForce也認為難以避免價格調漲，但聯想擁有規模優勢與成熟的供應鏈，將有助於控制漲幅，創造更多應對成本上行的操作空間，甚至有機會逆勢擴大市佔率。



