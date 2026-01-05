記憶體會大爆發 吳敏求2021早知道？ 專家：HBM4將成「完美風暴」
隨著人工智慧需求呈現幾何級數增長，半導體產業正迎來關鍵的架構轉置。產業焦點正式從「算力中心」轉向「記憶體中心運算」。專家分析指出，即將面臨量產的 HBM4（第四代高頻寬記憶體）將成為一場「完美風暴」。
從配角到核心 打破「記憶體高牆」
前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞（4）日在粉專上分析指出，在2021年秋季時，曾去拜訪旺宏吳敏求先生，那時候他提出「在面對AI和物聯網世代，傳統以處理器為中心，但未來需要速度更快及容量更大的記憶體，將是一個以記憶體為中心的運算時代」。沈萬鈞坦言當時心裡是打問號的，還跟同事說這未免太過天馬行空，相較於台積電為主的先進半導體，記憶體根本只是配角。
但在GPU與AI加速器主導的今日，系統真正卡住的，往往不是「算不出來」，而是「餵不進去」。效能受限於資料搬運的物理極限，即所謂的「記憶體高牆」。當昂貴的算力資源被迫等待資料輸入時，效率折損將直接影響資本市場的投資報酬率。
HBM是這次消耗記憶體資源的核心來源，針對未來HBM4的推出，沈萬鈞直言更是可以用「完美風暴」來形容，它不是單純「更快一點的 DRAM」，而是一次系統架構的重置，HBM4的意義不在於某個單點規格，而在於它把記憶體做成一個可被封裝、可被系統設計、甚至帶有邏輯底座（Logic Base Die）的「運算級元件」。本質上就是把記憶體從配角拉回舞台中央。
HBM4的三大挑戰 產能消耗呈現非線性成長
沈萬鈞近一步分析，HBM4對標準DRAM產能的「排擠效應」將進一步擴大，產能的機會成本比例已推升至 1:5 甚至更高，主要受到三大技術演進影響：
1.介面寬度翻倍（2048-bit）：
為了容納兩倍數量的矽穿孔與控制電路，單顆晶粒面積較HBM3E增加約10～15%，導致單片晶圓可產出的有效晶粒顯著減少。
16層堆疊（16Hi）挑戰：
隨堆疊層數增加，綜合成品率受非線性損耗影響，從12層的 88.6%下降至16層的85.1%，只能要求原廠投入更多晶圓以維持產出。
混合鍵合（Hybrid Bonding）工藝：
為符合封裝高度限制，HBM4導入混合鍵合技術取代傳統微凸塊，極高的潔淨度要求與長循環生產時間，進一步壓縮了整體產出效能。
針對以上影響變化，沈萬鈞直言，未來記憶體的重要性將不亞於先進製程與先進封裝，原因是產業結構真的在變。
記憶體稀缺性改變下游生態
由於HBM4吸引了最頂尖的產能與封裝資源，這股效應已外溢至DDR5、LPDDR 及 eSSD 供應鏈。沈萬鈞表示2026年記憶體市場已不再是單純的週期性價格波動，而是進入「供需再定錨」階段。
對於終端裝置如AI PC與智慧型手機而言，記憶體在物料清單（BOM）中的占比持續攀升，迫使品牌廠必須在提高售價或調整規格間做出抉擇。未來產品的差異化將不再僅限於外觀或相機，而取決於其配置記憶體的能力，這將直接決定 AI 功能的體驗上限。
最後沈萬鈞總結：過去投資半導體，重點是誰把晶片做得最小；未來我們投資AI硬體，重點會變成誰能把資料餵得最快、搬得最省電、存得最多，而這件事的主角，叫記憶體。
▼2026記憶體中心運算時代：HBM4完美風暴與產業結構。(圖／翻攝自臉書＠萬鈞法人視野 WJ Capital Perspective）
（封面示意圖／翻攝Pixabay）
更多東森財經新聞報導
其他人也在看
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 5 小時前 ・ 56
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 4
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 292
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 53
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 15
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 102
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 145
WBC》台灣經典賽從未贏過韓國！ 韓媒警戒：長假休不到一半
2026年世界棒球經典賽（WBC)即將在2個月後開打，韓國媒體《Xports News》近期關注台灣狀況，並且注意到，中華隊不惜犧牲年假，只放4天，勢必要瞄準8強，讓韓國隊備感威脅。TSNA ・ 2 天前 ・ 28
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 48 分鐘前 ・ 2
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
美軍空襲委內瑞拉！川普點名「這2國」：最好小心點
國際中心／李明融報導美國總統川普（Donald Trump）3日發文證實，美國成功對委內瑞拉發動大規模打擊，委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，兩人已被押回美國接受司法審判。川普在記者會接著警告哥倫比亞總統「最好小心點」，另外也暗指古巴可能也會面臨美方更強的施壓。民視 ・ 1 天前 ・ 79
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
投78球撿78次帽子！大學投手帽子狂掉球評憂心、網卻讚：茂野吾郎來了
體育中心／黃崇超報導114學年度UBL大專棒球聯賽近日進行公開組一級男子組複賽，上週六（3日）在嘉義市棒球場南華大學以6比5險勝國立體大，其中先發投手楊博巽主投4.2局失掉3分，最終順利拿下勝投，而他這場球賽每投1球必掉帽子，網友算這場楊博巽總共投了78球、撿了78次帽子，球評過程中憂心他的體力會受影響，但影片放上社群，多數網友卻以動漫情節大讚：「這不就茂野吾郎嗎？」FTV Sports ・ 5 小時前 ・ 34
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 194
【Follow 法人】台股上3萬點爆量創高 外資單日賣超76億元 分析師：仍陸續歸隊
台股加權指數今（5）日突破3萬大關，終場收在30,105點創史上新高，成交量更放大至7,897億元，寫下史上第一大紀錄。三大法人今日合計只買超31.85億元，其中外資轉賣超76.43億元。對此資深台股分析師江慶財指出，若扣除台積電表現，大盤實際上僅在平盤附近震盪，顯示指數表現已有明顯失真，外資並非全面撤出而是仍在陸續歸隊。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 7
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 26
徐欣瑩喊退黨是為救國！他翻舊帳狠批真臥底
[NOWnews今日新聞]國民黨立委徐欣瑩近日宣布參選新竹縣長，但她2015年退出國民黨的歷史被挖出，忠誠度遭到質疑。她日前發出一隻影片，提到當年她的理念是「曲線救國」、「化作春泥更護花」，退黨是去為...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 59
今午後變天2地有雨！整週冷爆「這2天只剩5度」 下週又一波冷氣團
午後變天！氣象粉專天氣風險表示，今（5）日白天多雲到晴，不過午後迎風面北部及東北部將轉為多雲有短暫陣雨，晚間西半部有局部10度左右低溫。週三、週四仍持續受強烈大陸冷氣團影響，夜間空曠處及近山區有5度左右機會。預估下週仍有達冷氣團強度的冷空氣南下，提醒民眾要留意天氣變化。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 1
「橘子VS柳橙」哪個比較好？營養師給出意外答案 這1種血糖要小心
微微酸、微微甜，柑橘類水果向來是蔬果區最討喜的選擇之一。再加上外皮天然保護，只要往包包一放，就能隨時帶著走，成為毫不費力又健康的點心。但在營養界長久以來的討論中，「柳橙和橘子，哪一種對健康更好？」一直是常見問題。這兩種色澤亮眼的水果有許多相似之處，但其實仍存在一些細微差異。 橘子vs.柳橙 營養成分比較 從營養角度來看，橘子與柳橙其實相當接近。橘子的營養依美國農業部（USDA）資料顯示：•熱量：47 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：12 公克•膳食纖維：約 1.58 公克柳橙的營養根據 USDA：•熱量：73 大卡•蛋白質：1 公克•脂肪：0 公克•碳水化合物：15 公克•膳食纖維：2.8 公克 橘子的好處？ 橘子是維生素C與鉀的良好來源，非常適合納入日常飲食，有助於免疫功能與電解質平衡。營養師Pelitera表示，根據USDA，一顆橘子約含24毫克維生素C（女性每日建議攝取量為65毫克，男性為90毫克）。維生素C在體內扮演多重角色，包括強化免疫系統、支持肌肉生長、促進膠原蛋白生成；鉀則有助於維持腎臟、神經與心血管系統的正常運作。Pelitera補充，橘子同時含有維常春月刊 ・ 6 小時前 ・ 7