記憶體概念股霸榜6席！2025第四季十大爆紅台股榜出爐 這2檔奪冠亞軍

​Yahoo股市App今（30）日公布第四季十大爆紅台股榜與五大爆紅ETF榜，十大爆紅台股榜由記憶體概念股強勢霸榜，第四季「十大爆紅台股榜」由記憶體概念股霸占榜單6席，由這2檔股票奪下冠、亞軍寶座。爆紅ETF榜首，則是由富邦科技（0052）拿下，因為股票「一拆七」分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下冠軍。

第四季十大台股爆紅榜，由強占6席的記憶體概念股最受投資人青睞，且入榜標的多為中小型股。榜首南茂（8150）因記憶體訂單回補與報價調升相關動態引起關注；至上（8112）則因第四季成交量明顯放大、股價波動幅度擴大，排名第2。同為記憶體概念股的旺宏（2337）與力積電（6770）交易熱度提高，分列第3、5名；宇瞻（8271）與十銓（4967）因記憶體供應相關議題成為市場討論對象，排名第6、第7。



​此外，電源供應商康舒（6282）因電源及相關業務動態受到市場討論，名列第4；陶朱隱園建商中工（2515）因建案交易消息及併購相關傳聞引發關注，排名第8。AI題材方面，電解銅箔廠榮科（4989）與被動元件廠國巨*（2327）因AI相關產品與應用題材受到市場討論，分列第9、10名。

Yahoo股市App也同時公布「五大爆紅ETF榜」，第四季台股ETF爆紅榜聚焦「話題事件」與「長期配置」雙主軸。富邦科技（0052）因股票「一拆七」分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下榜首，而完成分拆的元大台灣50（0050）股東數持續增加，本季再度入榜，名列第五。

此外，國泰台灣領袖50（00922）受惠高配息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐獲矚目，排名第二。國泰數位支付服務（00909）第四季成交量放大，顯示市場對數位經濟題材關注升溫，中信關鍵半導體（00891）受惠半導體產業議題與配息表現，人氣續強，分列第三、第四。



