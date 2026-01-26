記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚
財經中心／余國棟報導
台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。
台新臺灣IC設計ETF（00947）所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。法人表示，對於希望長期投資或分散風險的投資者可布局00947，該ETF前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關，建議投資人可以把握機會分批佈局，加入此波記憶體循環週期。
今年規模大增43%的新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長(產業)、降風險(個股資金輪動)、防波動(地緣政治干擾)，穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）今日發布2026年全球市場投資展望。面對複雜的宏觀環境，布思哲不僅定調「AI並非泡沫」，更針對股市佈局、債券挑選、匯率黃金走勢及風險管理，梳理出9大投資關鍵。他特別示警，在追求資產增值的同時，投資人最需提防的是不知不覺中的「風險漂移」（Risk Drift）。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
國家發展委員會（下稱國發會）發布，去（一一四）年十二月景氣對策信號綜合判斷分數為三十八分，較上月增加一分，燈號轉呈紅燈。國發會分析，受惠AI需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈。另領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。展望未來，國發會表示，受惠AI應用由雲端向邊緣裝置擴散，國際AI算力投資及主權AI發展延續，及臺美達成貿易協議後，有利國內產業接單，將挹注出口動能；投資方面，國內半導體廠商積極擴充先進製程與高階封測產能，國際大廠也加碼在臺投資，加上政府推動AI新十大建設，並落實公共建設經費執行，有助增添投資動能；消費方面，受惠最低工資調升與減稅減負擔措施，加上股市 ...台灣新生報 ・ 29 分鐘前 ・ 發表留言
美國財經網站The Motley Fool盤點2026年最值得入手的人工智慧股票，美國科技巨頭Alphabet與台積電再度被點名，在新的一年具有穩健成長的潛力，其中台積電技術領先，涉入眾多產業發展，不容易受到個別週期性因素及市場趨勢影響，值得投資人關注。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
群聯電子新的一年剛開始就鴻運當頭，因為快閃記憶體（NAND Flash）供應吃緊、價格上漲，不但業績創歷史新高，也讓股價狂飆站上2000元，市值突破4300億元大關，成為上櫃公司之冠，更在國內IC設計業僅次於聯發科。日前群聯執行長潘健成接受本刊專訪信心滿滿表示：「今年營收突破一千億元不難。」為替PC廠解決DRAM缺貨與價格飆漲問題，群聯正利用快閃記憶體取代DRAM，「一方面替客戶解決問題，也可加速AI PC普及。」鏡週刊Mirror Media ・ 11 小時前 ・ 發表留言
金融股部分，在成交量前百名排行榜內，收盤股價與成交量皆上揚的為台新新光金（2887）收在23.20元、漲0.30元、漲幅1.31%、成交量超過8.5萬張。ETF部分，群益台灣精選高息（00919）成交量超過16.6萬張，收在24.26元、漲0.33元、漲幅1.38%；復華台灣科技優息（00929）緊跟在後...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發表留言
半導體業界傳出晶圓代工廠世界先進（5347）隨著AI對功率IC產能需求大增，相關產能滿載，第一季起調漲功率IC的代工價格，平均漲幅約6%；漲價利多消息激勵，世界先進今早盤股價飆上漲停159.5元，一舉上漲14.5元，截至10點32分，成交量達3.68萬張，漲停委買量超過1.2萬張。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
青花菜被譽為十字花科之王，目前正值盛產期，新鮮又便宜。食安專家韋恩(楊世煒)指出，熟食的青花菜抗氧化能力竟比生食高出3倍以上。他強調，若能搭配薑黃一起烹煮，抗發炎效果更會出現加成反應，降低發炎指標的效果比單獨使用高出約3成。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 2則留言
外匯市場昨日在日圓帶動亞洲貨幣整體走升，新台幣兌美元匯率同步轉強，盤中一度升值近一角。終場收在卅一點五○八元，升值七分。...聯合新聞網 ・ 9 小時前 ・ 2則留言
在美股三大指數同步收紅激勵下，台股今（27）日強勢上攻，加權指數終場上漲253.4點，收在32,317.92點，漲幅0.79%，不僅順利站穩32,000點大關，更再創下波段新高紀錄。代表中小型股表現的櫃買指數同步收高0.86%，收在305.26點，盤面多頭氣勢明顯升溫，帶動整體成交值擴大至7,935.12億元，呈現價量齊揚的格局。今日盤面最具指標意義的莫過於台積電（2330），股價大漲25元，收在1,780元，同樣寫下波段新高價位，不僅推升大盤指數超過200點，其強勢表態也有效穩住市場信心。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
當孩子因為突發疾病被送往急診，對家長來說常是一場身心煎熬的考驗。孩子病情變化快速、家長焦急、醫療人員也是分秒必爭，在這樣高張力的時刻，除了仰賴醫師的專業判斷，家長如何描述孩子的症狀與情形，也會直接影響診斷與處置的速度和準確性。藥害救濟基金會特別諮詢了台灣兒科醫學會兒童急診委員會主委吳昌騰，提醒家長透過精準的表達和醫療人員進行有效的溝通，為孩子把握最關鍵的診療時機。NOW健康 ・ 1 天前 ・ 發表留言
記憶體封測廠福懋科（8131）受惠主要客戶拉貨動能轉強及製程升級效益，市場看好其2026年營運成長。福懋科將以五廠擴產為主要動能，建構Bumping與RDL全流程代工能力，並將產品規格從DDR4延伸至高容量伺服器用DDR5模組，堆疊技術提升至四層，有助於提高產品附加價值。法人預估，隨著大客戶營運回溫，代工價格有望逐季調漲，獲利能力改善，2026年EPS預估4.60元。投資評等調升至「買進」，目標價92元，顯示其未來營運能見度與成長潛力。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前 ・ 發表留言
還有中信日本半導體（00954）、台新日本半導體（00951）、中信上游半導體（00941）、兆豐洲際半導體（00911）、富邦中証500（00783）、元大全球5G（00876）、國泰費城半導體（00830）等的績效也都超過40％；富邦基因免疫生技（00897）則近30％。第一金ETF經理人曾萬勝提醒，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 1則留言
明明中午才吃過飯，卻又忍不住找零食，尤其下午就想吃甜點、喝手搖飲？家醫科醫師陳欣湄指出，很多時候這並不是飢餓，而是身體缺水。只要先喝杯水、過10分鐘，給身體一點時間，你就能分辨飢餓的真假，甚至撲滅下午茶甜點的慾望。鏡報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
禾迅綠電（7897）於今日以每股20元價格登錄興櫃掛牌交易。禾迅綠電為碩禾（3691）旗下之再生能源開發平台，專注於大型再生能源電廠之申請設立、專案開發、系統設計、工程建置（EPC）及長期運維管理，今日掛牌後也大啖蜜月行情，最高價一度觸及96元，飆漲380%，漲幅相當驚人。Yahoo股市 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
許多人努力健身卻練不出大肌肉，這類說法常被認為是藉口，但醫師王思恒表示，科學家最近幫這些說法平反了：「大骨架」可能真的是一種頂級天賦。一個人的骨架大小，在很大程度上決定了其「肌肉量天花板」。此研究結果徹底顛覆人們對「練壯」的認知。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 發表留言
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導AI應用擴散帶動需求暴衝，記憶體市場再起波動。韓媒指出，NAND快閃記憶體龍頭三星電子今年第1季已把供應價格上調逾100%，且第...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言
台股今年以來持續飆漲，尤其1月5日飛越3萬點大關之後，看回不回，一路創高，上週五盤中衝上32042點，但一月截至目前為止，只有自營商買多賣少，投信賣超達1017億元、外資也賣超87億元。有股民不解發問，國安基金都宣布退場了，三大法人也都在賣，為何台股還是收紅？貼文引發討論，股市老手紛紛表示，有沒有聽過「第四法人散戶螞蟻大軍」？鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 79則留言
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導記憶體產業「超級循環」來臨，帶動DRAM、NORFlash與NANDFlash報價齊揚，相關個股成為市場追逐焦點。法人指出，供給端受原廠...FTNN新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言