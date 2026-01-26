記憶體權重3成太犯規！它一躍成績效王 現在追會不會太晚

財經中心／余國棟報導

今年來規模增幅前十名之台股ETF。（圖／CMoney）

台積電法說釋出的財報及展望皆優於預期，加上第一季作夢行情發酵，激勵台股頻創歷史新高，也帶動台股ETF規模今年來規模爆衝，今年來規模增幅前十名之台股ETF成長幅度皆高達二位數，其中，前三強台新臺灣IC設計（00947）、群益半導體收益（00927）、主動台新優勢成長（00987A）今年來才三周，規模皆大幅成長五成以上。擁有此波最強勢記憶體權重高達3成的台新臺灣IC設計（00947）受惠股價創新高及申購數大增，是今年唯一規模成長逾六成之台股ETF。

台新臺灣IC設計ETF（00947）所追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃IC設計動能指數在設計上擁有極大的選股彈性，除了涵蓋傳統IC設計企業外，IP/ASIC及記憶體IC設計，皆在00947的囊括範圍內，尤其近期最強勢的記憶體相關個股權重超過3成，帶動00947成為近期台股ETF績效王。績效優異表現及靈活選股的指數設計使近期00947成交量急速放大，受益人數也大幅增加。法人表示，對於希望長期投資或分散風險的投資者可布局00947，該ETF前十大成分股包括華邦電、群聯、南亞科等，與記憶體循環高度相關，建議投資人可以把握機會分批佈局，加入此波記憶體循環週期。

今年規模大增43%的新光臺灣半導體30(00904)經理人詹佳峯表示，2026年AI硬體紅利興起，加上記憶體超級週期帶旺，台灣半導體產業躬逢其盛，台股資金亦聚焦半導體與AI供應鏈龍頭，投資人現階段想布局台股，不必擔心台股驚驚漲，若擔心個股風險太高，不妨先破除指數高點魔咒，優先鎖定績優台股半導體ETF，透過被動指數參與，可以完整涵蓋半導體產業上中下游潛力股作更全面布局，達到2026年追成長(產業)、降風險(個股資金輪動)、防波動(地緣政治干擾)，穩健掌握AI長線升浪下的黃金投資機遇。

