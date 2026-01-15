記憶體決定身價？2025二手機價大亂 iPhone變期貨、老Moto意外復活

根據通路最新公布的數據顯示，2025年12月的台灣市場智慧型手機整體回收量在連續兩個月的盤整後出現小幅回升，較11月微幅成長約4%；其中最引人注目的現象，莫過於「新機反而更增值」的趨勢。

在2025年12月的回收增值榜單中，iPhone新機就強勢佔據了六個席次，其中，iPhone 17 Pro Max 512GB以單月上漲4,070元的驚人幅度拿下冠軍，而iPhone 16e 512GB更在一個月內暴漲 51%，回收價從月初的7,000多元攀升至破萬；這種違反折舊常理的漲幅，根源在於全球半導體供應鏈中記憶體成本的劇烈波動。

去年12月通信門市二手機回收量排行。（圖／Newspie新聞派）

隨著AI應用全面落，運算模型對記憶體的需求倍增，導致512GB以上大容量機型的生產成本快速墊高；市場預期這將推升2026年第一季的新機售價，進而促使消費者轉往二手機市場尋求替代品；因此，回收商目前的積極報價，實則是一種「提前佈局」的避險策略，透過加價回收現有的高規格iPhone，來對沖未來新機漲價並鎖定出口與翻新的貨源。

AI門檻讓舊旗艦起死回生

除了Apple陣營的漲勢，Android陣營也出現了令人驚豔的「老兵不死」案例；在長期由Apple壟斷的榜單中，Motorola罕見地搶下三席，其中最誇張的是四年前上市的edge 30 Pro，這款老手機的回收金額竟然翻了四倍，從原本的一千元出頭跳升至4,150元，這不僅是單純的價格波動，更是市場對手機殘值評估標準的轉變。

在AI手機時代，年份不再是判斷價值的唯一指標，而是規格是否跨過AI運算門檻；edge 30 Pro雖然上市已久，但其搭載的12GB大容量記憶體在當前環境下依然具備競爭力，符合AI手機的入門硬體需求；這顯示出二手機市場正變得更加分眾化與專業化，只要硬體體質夠好，即便過了行銷週期的老旗艦，依然能被市場重新挖掘出剩餘價值。

入門機況新舊勝過帳面規格

將目光轉向入門與回收量較大的市場，則呈現出另一種截然不同的邏輯；雖然Apple以六成的市佔率穩居回收龍頭，但 Android 陣營的回收佔比在2025年12月全面成長，其中 Redmi 更是逆勢成長了 26%；特別的是，僅支援4G的入門機紅米 13C，其最高回收價竟然比規格更高、具備5G功能的Note 10 5G還要高出約15%。

這個看似矛盾的現象，揭示了低階二手機市場的務實法則；對於收購商或新興市場而言，機況的新舊程度遠比帳面規格重要，像是Redmi 13C因為上市較晚，電池循環次數少、零件較新，且整新成本低，反而比維護風險較高的老舊5G手機更受歡迎；這證明了在剛需市場中，高流通性與低維護成本才是支撐價格的關鍵，也解釋了為何iPhone 11、12、13等經典機型依然能維持極高的周轉率與基本盤。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）