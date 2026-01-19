記憶體沒有悲觀理由！南亞科2025年轉虧為盈 2026年還會缺貨嗎？

南亞科總經理李培瑛。（圖／鏡週刊提供）

南亞科（2408）於今日公佈2025年第四季及全年度財務報告。受惠於AI需求強勁及產品售價大幅調升，南亞科第四季成長動能強勁，不僅單季獲利表現亮眼，更帶動2025全年度順利轉虧為盈。

南亞科2025年第四季營業收入達新台幣300億9千4百萬元，較上一季大幅成長60.3%。獲利表現方面，單季營業毛利率由前一季的18.5%激增至49.0%，提升達30.5個百分點，單季稅後淨利為110億8千3百萬元，每股盈餘（EPS）達3.58元。

這一波強勁成長主要動能來自價格與銷量的雙重提升。南亞科指出，第四季DRAM平均售價（ASP）季增幅度超過30%，而銷售量也維持低十位數百分比的成長。

2025年全年度營運：營收近翻倍、順利轉正

總結2025年表現，南亞科全年合併營業收入為新台幣665億8千7百萬元，較2024年成長95.1%。全年稅後淨利由2024年的淨損50.83億元轉為獲利66億3百萬元，全年EPS為2.13元。截至2025年底，公司每股淨值回升至54.99元。

2026年資本支出暴增到500億元

在技術與產能規劃上，南亞科展現了擴張野心。2025年實際資本支出為134億元，另有62億元預算遞延至2026年。董事會目前預計2026年資本支出將大幅提升至約新台幣500億元。

公司多項關鍵技術進展符合預期：

高階產品 ：128GB DDR5 RDIMM 已通過功能性測試，Mono-die速度達 7200 Mb/s。

先進製程 ：10奈米級第三代（1C）、第四代（1D）製程及客製化AI專案均如期進行。

新廠進度：新廠預計將於2027年年初開始裝機，屆時將提供更具競爭力的下一世代解決方案。

2026年供需持續吃緊

南亞科對2026年的市場前景持樂觀看法。總經理李培瑛指出，AI與一般伺服器將是驅動2026年DRAM需求的核心引擎。

在供給方面，預估2026年及2027年上半年的新增產能仍受限。由於供應商優先優化產品組合以滿足關鍵客戶需求，預期包括DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3在內的多種DRAM產品，未來將持續面臨缺貨壓力。

此外，高頻寬與高密度DRAM的需求正由雲端進一步擴散至邊緣AI應用。在伺服器市場，HBM（高頻寬記憶體）與傳統RDIMM的需求增加最為顯著；而在PC與手機端，隨著效能提升，DRAM的搭載容量亦持續增加。



