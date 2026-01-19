記憶體派對繼續嗨？美光營運高層有話說

▲全球記憶體短缺情況持續延燒。圖為美國記憶體大廠美光。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 全球記憶體短缺情況持續升溫，隨著記憶體報價不斷上漲，帶動記憶體概念股股價噴射。美光科技營運執行副總裁巴蒂亞(Manish Bhatia)坦言，由於人工智慧基礎設施所需的高頻寬記憶體（HBM）需求，造成整個記憶體產業大規模短缺，這種狀況前所未見，將至少持續到2026年以後。

根據彭博報導，輝達的供應商美光表示，過去一季記憶體晶片短缺的情況持續加劇。美光重申，由於 AI 基礎設施對高端半導體的需求激增，這場供貨危機將持續到今年以後。

美光營運執行副總裁巴蒂亞(Manish Bhatia)上週五在紐約州雪城（Syracuse）郊區參加注資1,000 億美元的新廠動土典禮後坦言，「我們目前見證的短缺情況，確實是前所未有的」，這番話進一步佐證了美光在去年 12 月提出的市場預測。

巴蒂亞表示，製造 AI 加速器所需的高頻寬記憶體（HBM）正在消耗整個產業的大量產能容量，這導致手機與個人電腦（PC）等傳統領域面臨嚴重的記憶體短缺。

巴蒂亞補充說，個人電腦和智慧型手機製造商已開始排隊爭取鎖定 2026 年後的記憶體供應，而自動駕駛汽車和人形機器人的發展，將進一步推升對這些組件的需求。

中國媒體《界面新聞》近日報導指出，由於記憶體成本上漲，包括小米、OPPO 和深圳傳音控股在內的中國主要手機廠商正下修 2026 年的出貨目標數量，其中 OPPO 的下調幅度甚至高達 20%。

產業研究機構 Counterpoint Research 曾於 12 月預估，由於記憶體晶片短缺推高成本並擠壓產能，今年全球智慧型手機出貨量可能下降 2.1%。包括戴爾（Dell）在內的個人電腦製造商也警告，他們很可能受到這波持續短缺的影響。

受惠於 AI 熱潮，全球記憶體產業三巨頭——美光、SK 海力士（SK Hynix）與三星電子（Samsung Electronics）——的股價在 2025 年均大幅飆升。SK 海力士表示其 2026 年的晶片產能已全數售罄；美光則表示其今年的 AI 記憶體半導體也已預訂一空。

為了優先供應 Nvidia 等戰略企業客戶，美光在 12 月宣布將結束旗下廣受歡迎的消費級品牌 Crucial記憶體業務。AI產業對晶片近乎「貪婪」的需求，也促使美光加速在美國與亞洲的產能擴張。

美光上周六宣布將斥資18億美元收購力積電銅鑼廠，預料此舉可大幅縮短新工廠投產的時程。美光表示，將在 2027年下半年開始實質生產DRAM晶圓。

DRAM為輝達與英特爾等公司複雜處理器提供運算所需的執行環境，也是AI加速器高頻寬記憶體能否高效運作的核心。巴蒂亞表示，「我們在亞洲廠區的重點，將是持續轉向下一世代製程技術」；至於新增的晶圓產能，巴蒂亞強調，幾乎將全面設在美國。

美光位於雪城附近的1,000億美元投資案，計劃興建 4 座 DRAM 晶圓廠，每座面積約 10 個足球場大，首批預計 2030 年產出。

