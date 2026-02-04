記憶體派對還沒完！南亞科現超強1月 營收衝153億元刷新歷史紀錄

南亞科總經理李培瑛。（圖／鏡週刊提供）

儘管股價在高檔震盪，但記憶體產業業績表現持續火燙，南亞科技(2408)於3日公佈2026年1月份自結合併營收為新台幣153.10億元，較上月增加27.40%，較去年同期增加608.02%。 累計合併營收為新台幣153.10億元，較去年同期增加608.02%。

南亞科總經理李培瑛先前在法說會上指出，指出，2026 年至 2027 年上半年，DRAM 市場的新增產能極為有限 。這波缺貨潮的核心驅動力來自雲端與邊緣 AI 的爆發，特別是高頻寬記憶體（HBM）的生產需求。

由於 HBM 所消耗的產能是傳統 DRAM 的 2 至 3 倍，在產能相互排擠下，已導致多種 DRAM 產品，包括 DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4 及 DDR3預期將持續缺貨。李培瑛更特別示警，隨者大廠將產能轉向 HBM 與 DDR5，並紛紛對 DDR4 及 LPDDR4 發出停產通知（EOL），這兩類產品的供應缺口將最為顯著，且產能一旦移出便難以回頭。

在價格走勢方面，南亞科於 2025 年第四季已見證 DRAM 平均售價（ASP）季增超過 30% 的強勁反彈 。進入 2026 年，報價漲勢並未停歇，李培瑛預期第一季報價將持續上漲，且漲幅有可能較去年第四季更為顯著。目前整體市況呈現「穩定高檔、緩步上調」的格局，除伺服器端對 HBM 與 RDIMM 需求顯著外，PC 與手機的 DRAM 搭載容量持續提升，也為報價提供了堅實支撐。



