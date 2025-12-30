記憶體漲不停 展碁明年PC及NB擬調漲15-20%

【記者柯安聰台北報導】記憶體缺貨、漲價潮持續，展碁國際（6776）總經理林佳璋（圖）30日表示，明年PC價格漲定了，估計漲幅達15%至20%，預料對價格敏感度高的中低階筆電市場將帶來衝擊。



展碁是三星電子、SanDisk、威騰電子（WD）與創見（2451）等國際記憶體品牌在台灣的核心代理商，在記憶體持續漲價下，帶動展碁的記憶體營收比重從今年初的6%，到年底約8~9%，且獲利同步上揚，相關產品線ASP向上攀高。



林佳璋分析，記憶體漲價趨勢不變，展碁會積極與原廠協調優先供貨配額，以確保關鍵產品供應穩定。目前來看，記憶體呈現供不應求，第4季市場需求維持強勁，預期2026年相關業務持續成長。









除了記憶體，展碁2026年另一成長動能來自輝達（NVIDIA）AI超級電腦DGX Spark，目前展碁代理銷售麗臺（2465）與同屬宏碁（2353）集團的安圖斯（7875）產品，銷售呈現供不應求。



同時，展碁積極擴大供給面，與青雲（5386）合作，跨至美光（Micron）記憶體代理業務，也與長江存儲的代理商星睿奇合作，相關合作案將陸續發酵。



展碁日前宣布將以總價709萬澳元（新台幣約1.49億元），自母公司宏碁及關聯企業手中取得澳洲IT通路商BLUECHIP股權，預計將於2026年上旬完成交易案，首度插旗澳洲市場。



林佳璋表示，BLUECHIP主要專注商用領域，年營收約50億元，與展碁具有互補性，隨著明年上旬交易案完成，將認列BLUECHIP業績，成為2026年營收新動能，預期展碁2026年營收有望挑戰350億大關。



展碁今年受惠任天堂Switch 2新機上市效應，前11月營收266.04億元，年增14.5%；前3季稅後淨利2.59億元，年增2.7%，每股盈餘3.18元。（自立電子報2025/12/30）