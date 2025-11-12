記憶體漲不停！ DRAM顆粒現貨價飆過模組 NAND漲勢可望延續至下季





AI應用浪潮持續發酵，推動全球記憶體市場全面升溫。根據市調機構集邦科技（TrendForce）最新報告，DRAM與NAND Flash價格雙雙走揚，其中DRAM顆粒現貨價格首度超越模組價格，反映供應吃緊與惜售氛圍濃厚。隨著企業級SSD需求強勁，NAND漲勢預期將延續至明年第一季。

集邦指出，DDR4與DDR5現貨價格持續上揚，主因賣方供貨有限，成交量偏低，但報價以Gb為單位的顆粒價格已高於同容量模組，價差顯著。本週主流DDR4 1Gx8 3200MT/s顆粒價格單週上漲7.1%，由每顆11.071美元漲至11.857美元，預期短期內模組價格也將跟進上漲，收斂兩者價差。

另一方面，AI伺服器應用如KV Cache Offloading、RAG架構與HDD替代方案，帶動企業級SSD的結構性需求。集邦指出，供應商掌握議價主導權，市場信心回升，合約價穩步上揚，現貨市場受拉動後價格頻繁上修。中小型買家因無法直接向原廠採購，轉向現貨市場尋貨，進一步推高價格。

目前512Gb TLC wafer現貨價格單週上漲17.07%，報價達6.455美元。集邦預估，短期內現貨市場仍將維持緊俏格局，價格上行動能可望延續至明年首季。不過，若合約價漲勢過快或終端需求延後，市場熱度可能在2026年初出現修正。

