記憶體漲價壓縮遊戲機利潤！Switch 2、PS5恐調漲讓明年銷量減4.4%

根據TrendForce最新發布報告，受到記憶體價格飆漲影響，消費性電子產品整機成本大幅拉升，並迫使終端產品定價上調，進而衝擊消費市場。TrendForce繼11月上旬下修2026年全球智慧型手機及筆電的生產出貨預測後，此次也下修遊戲主機2026年出貨預測，從原先預估的年減3.5%調降至年減4.4%。

TrendForce指出，記憶體價格飆升衝擊諸多終端消費設備，遊戲主機此波亦難獨善其身。事實上，遊戲主機因其獲利主要來自軟體與會員服務，且意在擴大用戶基礎，過往多以產品售價逐步下調或定期促銷為銷售策略。

然而，此次以Switch 2為例，其450美元的首發定價雖高於前代，但考量記憶體容量翻倍及顆粒成本上揚，2026年記憶體模組佔主機總成本的比重將來到21~23%，顯示硬體毛利實已被嚴重壓縮，迫使Nintendo恐難如過往預留促銷空間。

對於Sony與Microsoft而言，2026年超過記憶體成本佔BOM cost超過35%的比例將導致主機上市數年後難以執行傳統的降價策略，甚至在部分地區需調漲售價以轉嫁成本，如Xbox便傳將繼2025年9月調漲價格後，再度漲價。於此背景下，廠商恐被迫打破以價求量的產業慣例，轉而採取高售價確保獲利的防禦性定價策略。

在整體出貨方面，終端售價無法隨生命週期調降，甚至逆勢維持高檔，一定程度上料也將對2026年的促銷策略造成顯著影響，以早已邁入成熟期的PS5與Xbox Series體系來看，由於缺乏價格誘因刺激大眾購機，恐使買氣大不如前；甫上市之Switch 2雖挾新品紅利，但Nintendo亦坦言目前是以量產規模的擴大來平衡生產成本，未來外部因素變化仍可能影響其獲利狀況。綜合上述三大遊戲開發商之發展態勢，TrendForce進一步將2026年全球遊戲主機市場之出貨量下修至年減4.4%。

TrendForce分析，遊戲主機關鍵零組件供需波動致使出貨震盪亦有前例可循，如Sony 2021年便曾因半導體零件短缺而將PS5產量從1,600萬台下修至1,500萬台；Nintendo Switch在2022年初原訂的銷售目標為2,100萬台，同樣因遭逢全球半導體短缺風波，以致在11月將目標下修至1,900萬台；後又因年底假期銷售低於預期，再度下調至1,800萬台，最終該財年僅以1,797萬台收尾。

整體而言，記憶體成本的結構性上漲正迫使遊戲主機廠商揚棄傳統的成長模式，甚至進一步衝擊其出貨動能。若來年記憶體供需未能明顯改善，全球遊戲主機之滲透率恐將進入階段性停滯。



