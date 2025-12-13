記憶體漲價延續至2026！DDR3、DDR4供給緊縮 這幾家台廠迎利多！

加入《Money錢》雜誌官方line＠財經資訊不漏接

AI伺服器、AI PC與手機終端設備推升記憶體需求，帶動DRAM、NAND與NOR報價上漲。市場預期記憶體上行週期將延續至2026年上半年，台系晶圓廠與模組廠可望受惠。

全球記憶體市場重回上行軌道。隨著三星（Samsung）、海力士（SK hynix）、美光（Micron）等大廠逐步讓DDR3、DDR4減產，舊世代產品供給銳減，造成明顯供需失衡。雖然產業重心已轉向DDR5與高頻寬記憶體（HBM），但車用電子、Wi-Fi路由器、工控設備與嵌入式系統等應用仍大量使用DDR3與DDR4，市場需求強勁。

目前主要供應商包含三星、海力士、美光、南亞科（2408）、華邦電（2344）、晶豪科（3006）、兆易創新與長鑫存儲等。由於原廠產能持續轉向DDR5與HBM，DDR3及DDR4供應緊張預期將延續至2026年下半年，報價可望逐季上揚，台系晶圓廠南亞科、華邦電、晶豪科因此受惠。

HDD供應緊張 NAND報價逐季走高

傳統硬碟（HDD）供應吃緊，推升NAND Flash需求。晟碟（SanDisk）與威騰電子（Western Digital）已宣布漲價，供應鏈顯示HDD交期長達1年，導致雲端服務供應商（CSP）與資料中心約200EB的儲存缺口轉向採用QLC SSD（固態硬碟）。受惠替代效應，NAND Flash報價上漲，訂單量明顯提升。

AI伺服器與影音生成應用帶來龐大資料量，加上HDD供應不足，使NAND滲透率顯著提升。這股結構性轉換不僅帶動短期漲價，也延長了整體記憶體上行週期。

NAND Flash供應由三星、海力士、美光、鎧俠（Kioxia）主導。各家在2025年將較2024年下半年再減產10%～30%，以三星縮減最明顯。減產策略使供應進一步緊縮，價格持續上升。預估NAND報價將逐季走高至2025年底；至於2026年能否續漲，取決於原廠擴產速度與終端需求。

美光擴產HBM引領漲勢 台系模組廠同步受惠

美光為全球DRAM與NAND重要供應商，積極切入HBM市場。2025年第2季DRAM市占第3、NAND第4，HBM產能持續擴充，2026年目標市占逾30%。目前HBM3e已全數售罄，正洽談HBM4。

受AI伺服器需求升高影響，美光暫停DRAM報價，顯示買盤強勁。市場預估DDR4、DDR5合約價上漲10%～20%，帶動南亞科、華邦電及台系模組廠同步受惠。同時，HDD缺料促使CSP採用QLC SSD，美光與群聯合作可望擴大優勢。

台廠方面，在製造端，南亞科、華邦電、晶豪科受惠於DDR3、DDR4報價續漲，營收與毛利改善。模組端包括創見（2451）、威剛（3260）、十銓（4967）、宇瞻（8271）亦同步受惠，但由於DDR5漲幅有限，整體貢獻不如晶圓廠。

NAND相關族群包括：群聯（8299）持有大量低價庫存並深耕企業級SSD，有望放大獲利；宜鼎（5289）、旺宏（2337）在控制IC、工控模組與NOR Flash領域也可望受惠。

進一步分析各家公司營運展望。南亞科在2025年第3季轉盈，主因出貨回升與報價上漲。公司預期報價續漲至2026年上半年，DDR4現貨漲幅高於DDR3、DDR5，將調整產品組合、維持高稼動率。

華邦電主力DDR3，正推進DDR4量產，預計2026年放量；NAND（SLC、NOR）價格受減產帶動回升。CUBE高頻寬記憶體預計2026年量產，初期應用於穿戴裝置，未來延伸至AR/VR。

模組廠威剛、十銓、宇瞻因持有低價庫存，在漲價循環中獲利彈性較高，其中十銓、宇瞻以工控市場為主，受惠幅度領先。

景氣回升搭配供給收縮 記憶體循環延長至2026

此波記憶體上行兼具「景氣復甦」與「結構收縮」兩大特徵。DDR3、DDR4停產與產能轉往DDR5及HBM，推升報價逐季墊高；HDD缺料又帶動NAND替代需求，循環可望延續至2026年上半年。

受惠族群明確：製造端南亞科、華邦電、晶豪科；模組端創見、威剛、十銓、宇瞻；NAND與控制IC端：群聯、宜鼎、旺宏。美光HBM3e售罄、HBM4推進中，DRAM合約價上漲10%～20%帶動整體供應鏈獲利提升。

惟需留意兩項風險：其一，2026年NAND價格能否續漲取決於擴產節奏；其二，若原廠提前調整產能，報價漲勢恐放緩。整體而言，AI、車用與工控應用帶來的長尾需求，將使這一波記憶體行情具延展性與深度。

