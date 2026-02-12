記憶體漲價效應擴散 研調：消費電子出貨承壓

根據研調機構報告，由於記憶體價格上漲與供應短缺，衝擊筆電與手機等消費性電子出貨表現，其中手機出貨量年減幅恐達一成。分析師指出，在AI需求排擠產能下，記憶體供需失衡將延續，為今年消費性電子市場帶來負面衝擊。

DIGITIMES調查指出，由於記憶體價格走勢飆漲，為降低未來成本壓力，促使筆電品牌業者提前備貨，推升去年第4季出貨量；由於提前拉貨，將使今年第一季全球筆電出貨面臨回檔壓力，市場將呈現較顯著季減，預估第1季全球筆電出貨約達4,039萬台，季減逾13%，年減超過4%。

記憶體價格攀升，也對手機產業形成壓力。根據TrendForce報告，今年全球手機生產表現受記憶體價格高漲影響，全年年減幅度恐怕達到一成，總量約降至11.35億支；由於記憶體漲勢未歇，加劇終端售價與消費者期望之間的差距，恐導致終端需求更加疲弱。

智璞產業趨勢研究所執行副總林偉智分析，市場原先預期今年消費性電子出貨表現將優於2024與2025年表現，但受記憶體報價飆漲，加上AI需求排擠消費性電子，預估全年表現僅能持平或呈現些微衰退，並可能伴隨終端產品漲價，他說：『(原音)今年如果沒有記憶體的影響的話，(消費性電子)本來會比去年還要好，比2024、2025年還要好，這是2026年我們本來預期，但是現在看起來可能持平，或是些微衰退，或是終端的漲價等，我不認為會是目前景氣有什麼不好的訊號而出現反應。』

他認為，記憶體產能缺口預估將延續7至8個季度，供給緊縮對消費性電子的壓力今年恐難緩解，終端出貨動能恐受壓抑。預估2027年記憶體供應量才有望追上需求，但市場實際復甦力道，仍有待進一步觀察。(編輯：陳士廉)