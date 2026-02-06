記憶體漲價效應發酵 封關前分析師提醒適度抱股過年

記憶體供需吃緊，研調機構預估首季記憶體價格全面看漲，其中DRAM合約價季增有望超過9成。不過，專家提醒，記憶體族群屬景氣循環股，短線供需失衡不代表長線多頭行情，投資人仍須留意風險、控制部位。

根據研調機構TrendForce指出，因應AI與資料中心需求加劇，記憶體首季價格全面看漲。其中，DRAM合約價預估季增超過九成，PC DRAM 因供需缺口可能季增超過100%，NAND Flash合約價則預估季增55%至60%間。

TrendForce認為，在市場供需失衡下，仍有機會進一步上修。

針對台股記憶體族群表現，國泰證期顧問處協理蔡明翰指出，記憶體屬於景氣循環，股價領先基本面。短線供需失衡，不代表長線會持續走多頭行情。

他也指出，記憶體需要看兩大指標，一是記憶體報價走勢，目前走勢較為震盪，第二是觀察記憶體三巨頭股價表現，三星、海力士以及美光囊括全球記憶體市佔率近九成，三巨頭表現也牽動台股記憶體族群，他說：『(原音)記得一件事情，要看記憶體看兩個東西，第一個就是報價的部分，因為報價他們是有循環報價的產業，所以簡單而言，研究報價是他們趨勢最重要的東西。但是最近來講比較不利的是報價在快速上揚之後，最近開始趨緩震盪，但也還沒轉弱、轉空，只是整個漲勢明顯的趨緩。』

傳聞長鑫存儲與長江存儲加速擴充產能，引發市場高度關注。蔡明翰認為，無法證實相關傳言，不過即便業者大動作擴產，最快也會在明、後年開始投產，對於短線供需失衡影響有限。

蔡明翰指出，由於記憶體波動大，投資人必須遵守紀律、控制部位，不適合過度重押。台股即將封關，提醒投資人適度抱股過年。(編輯：陳文蔚)