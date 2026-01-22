記憶體漲價最高達80%？三星回應：市場傳言不正確

網路近期流傳三星對記憶體代理商發出「漲價通知」，聲稱三星全系列記憶體產品即日起將調漲最高達80％，引發市場關注。對此，台灣三星僅簡短回應「市場傳言不正確，並未對所有產品全面漲價80％」。

該份引發爭議的通知中指出，因全球半導體市場發生重大變化，包括供應限制和上游製造成本大幅上漲，三星已正式啟動價格調整機制。通知直接宣稱三星所有記憶體產品價格將上漲至多80％，且即日生效。

記憶體模組廠接受訪問時透露，目前尚未收到任何相關漲價通知。另有業者指出，三星記憶體價格確實將持續上漲趨勢，但原廠並未給出具體漲幅數字，更不會以如此高調方式公告。據了解，三星上個月僅調漲部分產品，主要集中在DRAM產品線，而另一記憶體大廠SK海力士上個月確實有針對DRAM產品調漲80％，可能是訊息被混淆的來源。

有專家認為，短期供給短缺格局確實難以改變，價格持續上漲是普遍預期，但實際漲幅需視各廠商與客戶間的個別協商而定，不會如網傳文件所述一刀切全面大幅調漲。

