記憶體漲價潮燒到面板！ 集邦科技：全球電視出貨減少2億台





根據TrendForce最新的電視出貨調查，2026年電視產業在記憶體、顯示面板及貴金屬成本將持續上升。這將加劇品牌間維持利潤率與搶佔市場份額之間的掙扎。

TrendForce在調查中表示，已將2026年全球電視出貨量預測下調，從先前估計的0.3%下降至年減0.6%，預計將減少1.9481億台。此外，由於現有成本結構已不再支持先前的低價策略，新款電視的零售價格上漲已成為不可避免的趨勢。

TrendForce提到，自2025年初起，美國關稅政策的不確定性促使電視品牌加快採購與庫存儲備。到了2025年第二季末，他們開始調整庫存，導致通常第三季高峰期間的出貨量低於預期，季度出貨量首次跌破5000萬輛。儘管2025年第四季努力提升出貨量以達成年度目標並防範記憶體價格上漲，2025年全球電視出貨量仍同比下降0.8%，約1.962億台。

TrendForce說明，2026年上半年，美國超級盃、退稅季、國際足總世界盃、農曆新年及618購物節等宣傳活動，可能會提供一定支持。儘管如此，隨著品牌預期記憶體與面板價格每月持續上漲，他們已加快未來採購速度。預計今年2026年第一季出貨量將同比增長2%，達4651萬輛，儘管2026年下半年再度出現低迷旺季的風險仍然存在。

TrendForce指出，顯示面板約占整體電視製造成本的40至50%，且面板價格於2026年1月上漲。同時，電視記憶體供應因HBM與伺服器應用的競爭需求而受到擠壓。這使得記憶體價格自2025年下半年以來持續上漲。例如，廣泛使用的4K TV中4GB DDR4合約價格在過去一年中已翻升超過四倍，且預計2026年第一季環價將成長超過60%。

TrendForce直言，DRAM在最近價格上漲前僅佔電視BOM成本的2.5至3%。此後，這個比例迅速上升至6至7%，對品牌獲利造成相當大的壓力。規模和資源較小的品牌，可能承擔更重的負擔。

展望正面發展，TrendForce說明，中國2026年的補貼計畫預計將持續，資格僅限於頂級節能產品。這將有利於Mini LED電視。領先品牌也在CES 2026展示了RGB電視技術，並將這些產品推向更親民的55至75吋尺寸，進一步加劇競爭。

此外，TrendForce也在調查中將Mini LED電視2026年滲透率預測上調至10%，預計出貨量將接近2000 萬台。憑藉材料與製造的全面垂直整合，而TCL預計將持續保持Mini LED電視市場領導地位，佔有超過30%的市佔率，並樹立新的產業標竿。

