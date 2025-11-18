記憶體漲價衝擊大 外資罕見長篇報告敲警鐘

記憶體進入「超級循環」，衝擊硬體鏈毛利率表現！大摩罕見發布長達104頁報告，示警OEM、ODM面臨極大壓力，重手調降華碩、技嘉、和碩3台廠評等，連同宏碁和仁寶同步下修目標價。

記憶體漲價史上最瘋狂

這波記憶體超級循環的漲價幅度，連外資都形容「前所未見」。

大摩罕見組跨國團隊展開調查，發布一篇名為「記憶體價格重創硬體廠毛利率」報告，示警記憶體過去半年價格一路狂飆，儼然成為OEM和ODM廠的最沈重成本來源。

驚人的數字證實這場風暴來得猛烈：NAND價格過去6個月大漲50％、DRAM價格過去6個月暴漲300％。

大摩指出，這波記憶體循環與前次（2016至2018年）相比有2大不同，讓硬體廠陷入更嚴峻挑戰。首先，這次價格上漲速度更快，持續時間可能更長；再者，企業硬體支出環境不如過往強勁，明年企業硬體預算僅成長1.6％，比前次循環低了80個基點。

毛利率屠殺時間表曝光

從歷史經驗來看，記憶體這類「超級循環」通常會在成本開始上升後約6個月，開始反映在硬體廠的毛利率壓縮與估值下修。這波價格上漲將對硬體OEM、ODM的毛利率與盈餘帶來明顯壓力，可能引發估值倍數收縮。

壓力有多巨大？大摩精算，每當記憶體成本上升10％，可能對OEM、ODM硬體廠毛利率造成45至150個基點（1個基點為0.01個百分點）的壓力；EPS（每股稅後純益）中位數可能因此下滑15％。

即便OEM廠能透過漲價等措施抵銷70％以上的成長，大摩仍預期2026年毛利率中位數仍可能下滑60個基點，EPS中位數仍將低於市場共識的11％。

若成本緩解不如預期，甚至關鍵零組件出現配貨限制，EPS下修幅度還可能高達20％。大摩建議投資人應開始降低記憶體成本占比高的硬體廠持股。

