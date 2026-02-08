記憶體漲價衝擊 電腦手機市場恐負成長

（中央社記者張建中新竹8日電）記憶體供不應求，產品價格飆漲，消費性電腦和手機市場恐面臨缺料及成本升高的雙重影響，估2026年出貨量可能出現負成長情況。

在人工智慧（AI）需求強勁，雲端服務供應商（CSP）積極搶貨驅動下，記憶體供給吃緊，產品價格勁揚。記憶體廠多數預期，2026年供不應求情況恐難以緩解，產品價格也將延續上漲趨勢。

市調機構集邦科技表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）市場為賣方市場，預期2026年第1季電腦用DRAM合約價可能大漲100%以上，手機用LPDDR4和LPDDR5價格也將上揚約90%，漲幅都將創下歷史新高。

隨著記憶體價格高漲以及主要供應AI相關應用，消費性的電腦和手機可能遭到排擠，面臨缺料窘境，此外，成本升高，終端需求也將受到影響。

全球手機晶片龍頭廠聯發科認為，因記憶體及整體成本上揚，智慧手機終端需求恐受衝擊，預期2026年第1季手機業務營收將明顯下滑。

晶圓代工廠世界先進估計，因記憶體漲價影響，手機出貨量可能比原先預期少1%至2%，電腦及筆記型電腦也將比原先預期少5%至10%。

集邦科技預期，2026年筆記型電腦出貨量可能減少9.4%，智慧手機出貨量也將減少7%，實際狀況仍須進一步觀察記憶體價格走勢、電腦和手機售價調整狀況以及市場接受度。（編輯：林淑媛）1150208