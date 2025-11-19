記憶體漲價風暴擴大 大摩狠砍5台廠目標價

大摩罕見發布長篇報告，示警記憶體進入史無前例超級循環，預期漲價6個月後開始侵蝕硬體廠毛利率，大動作調降華碩、技嘉、和碩3台廠評等，宏碁、仁寶恐淪為股價20元保衛戰。

延伸閱讀》記憶體漲價衝擊大 外資罕見長篇報告敲警鐘

華碩、和碩、技嘉淪重災戶

在這場記憶體飆漲的風暴中，大摩特別點名PC與DRAM占比高的伺服器OEM、ODM廠衝擊大，其次是NAND比重較高的儲存廠商。其中，華碩、和碩、技嘉因業務特性，面臨風險更高。

廣告 廣告

華碩在消費型PC與電競系統中，DRAM成本占比高，因此受到影響的程度大。大摩將目標價由625元調降至500元，評等從中立下修至劣於大盤。

和碩的PC和伺服器代工業務毛利率偏低，大摩預期在2026年將遭遇較明顯的毛利率壓力，因此將目標價73元調降至58元，評等從中立下修至劣於大盤。

儘管技嘉已切入毛利較高的伺服器、AI、HPC產品線，但主要營收來源仍為低毛利的PC零組件，因此容易受記憶體價格波動的劇烈影響，目標價370元調降至290元，評等從優於大盤下修至中立。

至於宏碁、仁寶也遭大摩同步下修目標價，分別從26元調降至20元、23.5元調降至20元。

延伸閱讀》AI伺服器代工廠大洗牌 林憲銘率緯創擠下童子賢躍老三

大摩看好林憲銘率領緯創集團AI轉型，緯創目標價從210元調升至215元。(翻攝網路)

緯創成為唯一倖存者

在這片硬體估值下修的哀嚎聲中，緯創成為唯一逆勢上調目標價的「倖存者」。大摩對於緯創耕耘AI領域仍抱持正向看法，將緯創目標價由210元微調至215元，評等維持「優於大盤」。

這也顯示在記憶體成本狂飆的壓力下，只有具備高附加價值、能夠擺脫低毛利PC業務束縛的AI布局，才能獲得外資親睞，免於被這波「超級循環」的風暴吞噬。