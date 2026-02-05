記憶體漲價黑暗期何時結束？華碩共同執行長許先越：明年下半年

記憶體漲價、缺貨潮對PC需求與品牌業者獲利能力帶來極大衝擊，什麼時候才能看到隧道盡頭的光？華碩共同執行長許先越給了一個時間點：明年下半年。

包括TrendForce、Counterpoint等研調機構在內，近來紛紛調整第一季記憶體漲價幅度預估，以DRAM來說，第一季的漲幅由原先估計的漲幅50％、上調至90％左右，接下來幾個季度也會繼續漲，對價格敏感的消費性電子品牌苦不堪言，法人因此紛紛看壞宏碁、華碩等PC品牌業者今年的獲利表現。

廣告 廣告

許先越出席華碩有史以來第一次跨足漫畫的新書發表會時表示，目前PC產業面臨的最大挑戰，來自供給端缺貨以及總體經濟GDP波動等因素，今年記憶體帶來的影響性不只是對華碩而已，幾乎整條產業鏈都受到影響，今年產業環境充滿變數，華碩將以審慎態度因應，內部各事業群已規劃不同對策，至於具體作法、庫存調節時程與財務影響，將留待3月法說會時對外完整說明。

而記憶體大漲這條伸手不見五指的黑暗隧道，什麼時候品牌業者與消費者才能看到盡頭的曙光？許先越預期，可能要等到明年下半年才有機會緩解。



回到原文

更多鏡報報導

從電競PC跨界到出漫畫！華碩提前布局18歲以下未來玩家

記憶體全面缺貨、大漲 華碩共同執行長胡書賓定調：PC漲價已成大趨勢

華碩All In AI 施崇棠證實：不增新手機 資源全挪至實體AI裝置

中國男強姦大嫂出獄報復殺人！逃逸20年落網稱「不是故意的」...最新判決出爐