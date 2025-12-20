記憶體漲價 專家：三星可受惠但無助與台積電競爭

（中央社記者張建中新竹20日電）記憶體價格高漲，推升整體半導體產業營收創高，半導體產業專家表示，三星（Samsung）可望受惠，但只能賺到市場財，並無助於與台積電在晶圓代工領域競爭。

人工智慧（AI）強勁需求，促使動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NAND Flash）市場供應吃緊，產品報價高漲，其中，DRAM現貨價報價今年9月以來至12月上漲了3至4倍。

據世界半導體貿易統計組織（WSTS）預估，2025年記憶體營收可望成長27.8%，是2025年半導體業增幅第2大的產品類別，僅次於邏輯IC的增幅37.1%。2025年全球半導體業營收可達7720億美元，年增約22.5%。

研調機構DIGITIMES副總監蔡卓卲表示，記憶體漲價，三星是記憶體大廠，可望受惠，但只能賺到市場財，並無助於競爭力提升。

蔡卓卲說，三星集團規模龐大，涵蓋晶圓代工、記憶體和手機等領域，許多產品是自家採用，過去在一項產品竄起後，可以帶動其他產品攀升，形成良性循環，是三星過去強大的主因。

他指出，三星如今在HBM落後SK海力士（Hynix），晶圓代工進展受阻，手機產品也無特別發展。三星雖然有資源，但要投入哪一領域是一大挑戰。

據市調機構集邦科技調查，SK海力士第3季DRAM全球市占率33.2%，高於三星的32.6%，SK海力士位居全球最大DRAM廠。台積電第3季晶圓代工市占率達71%，遠高於三星的6.8%。

蔡卓卲說，目前全球半導體先進製程是台積電、英特爾（Intel）及三星3強爭霸的態勢，其中英特爾在執行長陳立武帶領下奮力向上，獲得美國政府、輝達（NVIDIA）和軟銀（SoftBank）投資，並是美國半導體在地製造的要角。

反觀三星在內部和外部狀況都不如英特爾，蔡卓卲表示，三星尚在原地打轉，還未找到重回成長的辦法，長期發展可能面臨更大挑戰。

蔡卓卲觀察台積電、英特爾與三星當前競爭態勢，預期台積電在晶圓代工領域仍可望維持2到3年的主導優勢，不過英特爾應可逐步成長，因為客戶買不起台積電產品，就轉向買次階產品。（編輯：蔡素蓉）1141220